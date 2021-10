Délai de la Transition : Face aux polémiques, Colonel Doumbouya précise...

CONAKRY-Le délai de la transition en Guinée -point de crispation- entre la junte militaire et la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, pollue toujours les débats. Ce jeudi 14 octobre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya, s’est voulu rassurant devant des diplomates de la CEDEAO qu’il a reçu au palais Mohamed V. Le président de la transition a promis un « chronogramme réaliste et consensuel ». Pour ce faire, il assure qu’il mettra les guinéens ensemble pour décider de l’avenir qu’ils souhaitent pour leur pays.

‘’La question du délai de la Transition cristallise tous les débats et les attentions. Sur ce sujet, je voudrais réitérer devant vous Messieurs les ambassadeurs que notre volonté qui est inaltérable est de mettre les guinéens ensemble pour décider bien entendu de l’avenir qu’ils souhaitent pour leur pays et des fondations irréversibles cette fois-ci. Pour ce faire, c’est en tenant compte de cette exigence qu’un chronogramme réaliste et consensuel, sera élaboré avec l’ensemble des forces vives du pays’’ a rassuré le président de la transition en Guinée.

Dans cette œuvre, aux dires du Colonel Mamadi Doumbouya, le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) espère bénéficier de l’accompagnement de la CEDEAO de pouvoir tirer profit de son expérience dans la conduite de la transition, tout comme d’ailleurs de celles d’autres pays de la sous-région.

Il assure que le CNRD et le gouvernement seront à l’écoute des préoccupations, des conseils et des recommandations. Car a rappelé le président de la république, la Guinée et ces pays de la sous-région Ouest -Africaine ont en commun un destin lié et un avenir partagé.

