Communiqué de la Banque Islamique de Guinée…

C’est avec étonnement que la Direction Générale de la BIG a pris connaissance du contenu d’un article publié ce jeudi 14 octobre 2021 par le site Guinée Matin dans lequel un client affirme avoir été victime des « pratiques amorales » au sein de notre Institution.

Face à cette situation, la Banque Islamique de Guinée tient à réaffirmer toutes ses valeurs et ses engagements auprès de sa clientèle, qui sont notamment : le professionnalisme, l’éthique et la transparence.

Par ailleurs, au niveau de toutes les agences de notre institution, il est affiché ce qui suit : « La Direction Générale de la Banque Islamique de Guinée vous invite à vérifier tous les retraits d’espèces devant les guichets. Une fois hors de ses locaux, la Banque décline toute responsabilité en cas d’éventuels manquants. »

Néanmoins, nous tenons à rappeler, qu’en pareille circonstance, le client a le droit d’adresser à la Direction Générale une lettre de réclamation indiquant de manière claire les faits reprochés. A ce jour, aucune réclamation formelle n’a été reçue.

En tout état de cause, le Management regrette le désagrément subi par ce client et invite dorénavant toute personne qui serait victime de telles pratiques à nous adresser un courrier de réclamation en bonne et due forme pour prise en charge.

La Finance Islamique, notre raison d’être.

La Direction Générale