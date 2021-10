Ousmane Gnelloye Diallo à la barre : « Je n’ai jamais insulté… »

CONAKRY-Poursuivi pour « injures et menaces de mort », Ousmane Gnélloye Diallo a plaidé non coupable ce jeudi 14 octobre 2021, à la Cour d’Appel de Conakry. Fait marquant de ce procès en appel, la Cour a rejeté la demande de liberté provisoire formulée par la défense.

Dès l’ouverture de l’audience, la partie civile a réfuté les argumentaires de la défense, tendant à faire croire que les droits du prévenu n’auraient été respectés durant la procédure. « Personne n’a empêché Gnelloye de comparaître devant le tribunal », soutient maître Pépé Antoine Lamah.

Pour démontrer la « culpabilité » du prévenu Me Pépé a exhibé des captures d’écran d’une série de publications faites sur le réseau social Facebook. Des preuves que Ousmane Gnelloye a réjeté en bloc. « Ce n’est moi qui ai écrit ça, il y a beaucoup de comptes qui portent mon nom », s’est défendu.

Interrogé par sa défense, Ousmane Gnelloye a indiqué qu’il ne connait pas son accusatrice Kadiatou Biro Diallo. « Je n’ai jamais insulté cette dame puisque je ne la connaissais même pas", a-t-il juré.

Ce procès retentissant a été émaillé par des innombrables incidents d’audience. Après des heures de débats, un autre avocat de la défense a émis des doutes sur l’impartialité de la Cour. « Le procès pénal repose sur l’impartialité des juges, la présomption d’innocence, mais j’ai comme l’impression que la Cour tombe sur nous ».

Cette sortie a suscité une réaction immédiate du procureur : « Ce n’est pas un procès politique. Nous, on ne parle pas de politique. Nous voulons rester dans le cadre de menaces et injures et jusque-là c’est ce que nous faisons ».

Liberté provisoire

La partie civile s’est opposée à cette demande de la défense rappelant que le prévenu avait refusé de répondre aux convocations en première instance allant jusqu’à « narguer la justice ».

Finalement, le juge a rejeté la demande de mise en liberté provisoire et renvoyé le procès au 21 octobre 2021.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06