Guinée : vers la création d’un « collectif des victimes » du coup d’Etat du 05 septembre…

CONAKRY-Se dirige-t-on vers la création d’un collectif des victimes du coup d’Etat du 05 septembre 2021 ? L’idée émerge chez certaines familles des victimes qui réclament aux nouvelles autorités la lumière autour de ce qui s’est passé.

« On va lancer un appel sur les réseaux sociaux afin qu’on puisse former un collectif. (…) Beaucoup savent qu’il y a eu carnage en Guinée, mais on n’en parle pas. Alors, comment peut-on parler de justice si on incarne l’injustice, les gens pleurent ?

On peut comprendre, la situation est sensible mais, même en coulisse on pouvait former une délégation pour recevoir les familles pour dire : nous sommes vraiment désolés, Dieu en a voulu ainsi, ce n’était pas notre volonté, nous nous excusons.

Lire aussi- Coup d’Etat : témoignage choc de Z.C proche d’un garde d’Alpha Condé tombé dans l’assaut…

Il y a eu des morts, on pouvait nous restituer les corps le lendemain pour qu’on puisse les enterrer nous-mêmes dignement. Malheureusement ça n’a pas été le cas. On va essayer de s’organiser pour nous rassembler », nous confié un proche d’une victime qui a succombé dans l’assaut contre le palais Sékhoutouréya.

A suivre...

Africaguinee.com