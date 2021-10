Durée de la transition : Mamadi Doumbouya "tranche" devant des diplomates de la CEDEAO

CONAKRY-Le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya a reçu en audience ce jeudi 14 octobre 2021, des diplomates représentants les pays de la CEDEAO en Guinée. Ces ambassadeurs avaient boudé le 1er octobre denier son l’investiture.

Cette entrevue entre le colonel qui a fait chuter Alpha Condé, le 05 septembre et ces diplomates intervient alors qu’un dialogue de sourds s’est instauré entre Conakry et les dirigeants de la CEDEAO. Les deux parties achoppent sur deux points majeurs. Notamment : La libération d’Alpha Condé et la durée de la transition.

Le tête-à-tête de ce jour qui s’est tenu au Palais Mohammed V, a été une occasion pour le chef de la junte militaire guinéenne d’expliquer aux diplomates de la CEDEAO, l‘évolution de la situation politique en Guinée depuis l’avènement du CNRD au pouvoir.

Au lendemain du putsch du 05 septembre, la CEDEAO avait pris des sanctions drastiques contre la Guinée qu’elle a exclu de toutes ses instances de décision. L’organisation sous régionale était allée plus loin en interdisant les membres de la junte tout voyage mais aussi le gel de leurs avoirs. Cet après-midi, le Président de la Transition a rappelé aux Ambassadeurs, les motivations de la prise du pouvoir par le CNRD.

Alors que la CEDEAO exige une transition de six mois, Mamadi Doumbouya a réaffirmé devant ces diplomates que le délai de la transition qui cristallise les débats et les attentions tiendra compte de l’exigence qu’un chronogramme réaliste et consensuel qui sera élaboré avec l’ensemble des forces vives de la Nation. Il invite la CEDEAO à accompagner la Guinée en ces moments historiques.

« J’ai reçu en audience cet après-midi les ambassadeurs des pays membres de la Cedeao accrédités dans notre pays. Au cours de cet échange, j’ai tenu à rappeler les motivations de la prise du pouvoir par le CNRD et invité notre organisation sous-régionale à accompagner la Guinée dans cette transition parce que nous avons un destin lié et un avenir partagé », a brièvement commenté la rencontre le colonel Doumbouya

A suivre…

Africaguinee.com