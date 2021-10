Dinguiraye : démantèlement d’un réseau de mineurs qui "écument" la ville…

DINGUIRAYE-Un réseau de jeunes mineurs -dont l’âge varie entre 14 et 17 ans-, spécialisé dans le vol nocturne a été démantelé, dans la commune urbaine de Dinguiraye.

Au nom de douze (12), ces adolescents qui viennent d'être mis aux arrêts agissaient en toute impunité au grand dam des citoyens. Leur dernière attaque a visé le marché central de Dinguiraye.

Joint au téléphone par notre correspondant dans la région de Faranah, le président de la chambre de commerce de Dinguiraye Abdourahmane Bah revient sur les circonstances de leur arrestation.

« Suite à l’attaque survenu au marché de Dinguiraye, des enquêtes ont été ouvertes, on a saisi la gendarmerie et la police. Mais on n’avait aucune piste. C’est un des commerçants victime qui a reconnu certains objets volés dans sa boutique avec un jeune qu’il a acculé.

Finalement l’adolescent a reconnu que c'est son groupe qui a mené l’opération de vol au grand marché de Dinguiraye. Il a cité le nom de ses amis complices au nombre de 11. Il y a un seul qui est en cavale, les autres sont mis aux arrêts. C’est un ouf de soulagement », a expliqué le président de la chambre de commerce de Dinguiraye.

Nous y reviendrons

Alpha Amadou Barry

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Dinguiraye