Conakry : les casses reprennent sur fond de petites "escarmouches"...

CONAKRY- Après l’avertissement, les autorités de la ville de Conakry sont passées à l’action. Les opérations de déguerpissement ont repris dans la capitale.

Lieux ciblés ? Les voies et espaces publics, occupés anarchiquement par des particuliers.

Le lancement de ces opérations de déguerpissement ce mercredi 13 octobre ont provoqué de petites escarmouches dans la commune de Matam, notamment à la casse. Mais pour la Gouverneure de Conakry, c’est un passage obligé.

« Si les guinéens acceptent le colonel Mamadi Doumbouya comme président de la République, pour avoir le changment, nous devons adhérer à ses idées.

On ne peut pas avoir le changement sans dégager les routes et que les lieux soient assainis, embelis et aménagés », averti la Gouverneure de la ville de Conakry, la Général M’ma Hawa Sylla.

