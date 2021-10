Orange Guinée récompense les lauréats de son prix « Entrepreneur social »

CONAKRY- Les lauréats du « Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique & Moyen-Orient », ont reçu leurs récompenses ce mercredi 13 octobre 2021. La cérémonie de remise s’est tenue dans un réceptif hôtelier de la place, en présence de responsables de la société de téléphonie mobile Orange Guinée ainsi que des heureux gagnants.

Cette cérémonie de remise des prix aux lauréats de cette onzième édition (la sixième en Guinée, ndlr) a été présidée par le Directeur Général d’Orange Guinée, Aboubacar Sadikh DIOP. En tout, ce sont cinq jeunes qui ont été désignés lauréats pour cette sixième édition au niveau national. Ils ont reçu chacun, un chèque et un appareil MacBook de dernière génération. Cette initiative du Groupe Orange vise à soutenir les initiatives novatrices en vue d’apporter des solutions aux problématiques qui assaillent la société.

« Le projet orange sur l’entrepreneur social (POSAM) a été mis en place par le groupe orange pour promouvoir l’entrepreneuriat au service des communautés. Donc, le prix au sein du groupe orange est à sa onzième édition mais avec la Guinée nous sommes à la (6ème) sixième édition. Nous encourageons à travers le prix tous les jeunes entrepreneurs à mettre en place des projets qui ont un caractère digital pour soutenir les problématiques qui sont liées à la société » a précisé M. Souhaibou Den Bangoura.

Orange soutient depuis des années les innovations au service des communautés. Ce prix d’entrepreneur social Afrique et Moyen-Orient est plus qu’un concours. Il est aujourd’hui à sa onzième édition au niveau d’Orange et sa sixième au niveau de la Guinée.

« Ce qui montre que orange soutient vraiment l’innovation utile qui est au service de la communauté » a souligné le Directeur Général d’orange Guinée dans son speech. Poursuivant, il a félicité les heureux gagnants de cette onzième édition, la sixième en Guinée ainsi que toute l’équipe qui a coordonné le concours.

« En Guinée depuis le début de ce challenge, une vingtaine de personnes ont été récompensées et pour lesquelles aujourd’hui il y a eu des Startups, des PME qui ont beaucoup émergé. Par exemple nous regardons avec beaucoup d’intérêt et de fierté le développement de la société Colisma, qui a pour vocation de livrer les colis partout dans le pays, et également la société Makiti qui est une application pour connaitre les prix des denrées sur le marché. Globalement, notre contribution s’estime à plus d’un milliard de francs guinéens engagés et qui se sont traduits par la naissance de plusieurs projets.

C’est donc un réel plaisir pour moi d’être avec vous pour vous signifier l’intérêt d’accompagner encore plus les jeunes comme vous, pour vous aider à développer vos projets et vos compétences. D’ailleurs, les initiatives que nous avons ne se limitent au POESAM. Dans les prochains mois ou jours, nous vous en apporterons d’autres initiatives pour vous soutenir, soutenir la jeunesse, l’innovation en Guinée », a promis M. Aboubacar Sadikh DIOP.

Selon lui, le numérique est un atout fort, c’est pour cela, a-t-il dit, que Orange donne la possibilité d’appuyer les projets novateurs et faciliter la vie à communauté. Le service Orange Money par exemple facilite les transactions. Ce n’est pas tout. A travers sa Fondation éponyme, Orange dispense des formations en faveur des personnes vulnérables. « Toutes ces initiatives-là, notre objectif c’est de ne laisser personne en marge » a déclaré le directeur général d’orange Guinée.

Les récompenses des lauréats varient en fonction du classement. Ainsi, le 1er a raflé un chèque de 60 millions de francs guinéens et un MacBook, le deuxième a bénéficié d’un chèque de 40 millions de francs guinéens et un MacBook, le troisième a eu un chèque de 30 millions et une tablette, le quatrième 20 millions et une tablette et le cinquième une tablette.

Des récompenses que les lauréats n’ont pas manqué de saluer. Ils ont exprimé leur reconnaissance à l’endroit de la société Orange Guinée. Moussa Doumbouya a développé un projet scolaire pour faciliter la formation à distance des enfants. Il a reçu le premier prix de ce concours.

« Notre projet scolaire est une solution informatique et digitale qui permet d’avoir accès aux cours à tout moment de façon gratuite. L’idée de mettre cette solution nous est venue lorsqu’on a constaté les problèmes que les apprenants rencontrent au sein de nos établissements scolaires. Nos frères se plaignent souvent des cours non dispensés par les professeurs. C’est ce qui nous a motivé à mettre en place cette solution. Nous remercions une fois encore la société orange d’avoir cru en nous et nous promettons qu’on ne les décevra pas », a déclaré le premier lauréat.

Moriba Kaba est le deuxième lauréat de ce concours, son équipe a développé une solution dénommée Santé Guinée qui consiste à la création de logiciel de gestion de communication et d’orientation pour les acteurs de la santé. Il est très heureux de recevoir ce prix.

« Je remercie la société orange Guinée pour cette opportunité offerte. C’est une preuve que les jeunes guinéens que nous sommes avons du potentiel. Et nous vous promettons que nous allons vous honorer » a-t-il promis.

Le classement final de ce concours est fait comme ainsi : 1er prix : Moussa Doumbouya, (projet scolaire) 2ème : Moriba Kaba (Santé Guinée), 3ème : Souleymane Sylla Kadiatou ( Agro Confiance), 4ème : Kolomou François (Senteya) et le 5ème Lamine Kpoghomou, (Agile Gestion scolaire).

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311114