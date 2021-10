Débâcle du Sily National : des têtes vont-elles tomber ?

RABAT-Humiliée (4-1) par le Maroc en éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, la Guinée a dit adieu, ce mardi 12 octobre 2021, à la course au mondial Qatar 2022. Cette défaite laisse un goût amer non seulement chez les « fans », mais aussi chez les dirigeants du football guinéen. Des têtes vont-elle tomber ?

Les deux dernières rencontres (sans enjeux) face à la Guinée Bissau et le Maroc en match retour, seront sans doute déterminantes pour l’avenir Didier Six déjà sur la sellette. Bien qu’ayant pu qualifier la Guinée à la Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur français de la Guinée est au centre de nombreuses critiques pour ses choix et son manque d’inspiration à amener ses joueurs à produire du jeu séduisant et obtenir des résultats.

Même l’actuel président de la fédération guinéenne de football semble en avoir ras-le-bol du manque de performance de l’équipe nationale. Mamadou Antonio Souaré pense qu’il faut des mesures fortes.

« Il faut prendre des mesures fortes avec des joueurs qui jouent, qui sont en compétition. Le stage en Turquie, les joueurs qui étaient là-bas, ne sont pas là. Ce stage a servi à quoi ? On fera des analyses approfondies pour préparer la coupe d’Afrique des Nations », indique Antonio Souaré dans la foulée de défaite humiliante mardi 12 octobre 2021 soir du Sily National face aux Lions de l’Atlas.

Le président de la Féguifoot pense que la Guinée ne méritait pas cette « débâche ». Pour lui, c’est tout simplement une victoire offerte aux marocains. Chose qu’il regrette.

« Le Maroc avait peur de cette équipe qui a tenu pendant plus d’une heure, elle était au-dessus. La défense a été fébrile, le gardien aussi, on ne devait pas prendre ces deux buts. En fait on a donné la victoire au Maroc, ce qui est regrettable », a-t-il déploré.

A suivre...

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113