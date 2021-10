Qatar 2022 : la Guinée « dos au mur » joue sa dernière carte face au Maroc

RABAT-Mal engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Syli national de Guinée avec 3 points à son compteur en autant de matchs, joue son avenir ce mardi 12 octobre 2021 face aux Lions de l’Atlas au grand stade de Rabat.

Après ses trois premières sorties ‘’ratées’’, les hommes de Didier Six se retrouvent en mauvaise posture pour décrocher sa qualification pour le rendez-vous qatari. Pour se relancer, une victoire est indispensable face aux marocains, leader de la poule avec 9 points qui ont l’avantage de jouer chez eux face à leur public.

Dans ce groupe I qui comprend également le Soudan, la Guinée-Bissau et le Maroc, seul le premier du groupe jouera le second tour des qualifications, d’où sortira les cinq représentants du continent africain aux phases finales du mondial.

Mal embarqué donc dans ces éliminatoires sans aucune victoire à son compteur face aux soudanais avec deux matchs nuls (1-1, 2-2), et un autre contre la Guinée-Bissau (1-1), Naby Keita et ses coéquipiers doivent impérativement gagner ce match pour se relancer dans cette Poule où trônent déjà l’ogre du Maroc.

Pour espérer une qualification au mondial, la Guinée devra au moins gagner tous ses matchs qui restent et souhaiter un faux pas de ses adversaires. C’est donc un match capital que les pachydermes auront à disputer ce mardi 12 octobre face aux Lions de l’Atlas en match en retard de la seconde journée (match délocalisé pour des motifs sécuritaires).

Tous les regards sont donc tournés vers Didier Six déjà sous pression et ses poulains. Convalescent, le coach guinéen qui n’était pas sur le banc le week-end dernier à Agadir se fera suppléer par Kaba Diawara. Lequel a d’ailleurs soutenu lors d’une de ses sorties médiatiques, que ce premier coaching sur le banc du syli national a été pour lui ‘’beaucoup de pression’’.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

