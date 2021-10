Qatar 2022 : corrigée par le Maroc 1-4, la Guinée dit au revoir au mondial …

RABAT- Les carottes sont cuites pour le Syli national de Guinée ! Disputant ce mardi 12 octobre 2021, son match en retard de la 2ème journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 face au Maroc, la bande à Kaba Diawara (suppléant de Didier Six hospitalisé), n’a pas réussi le miracle.

Face aux Lions de l’Atlas, il fallait aux poulains de Didier Six de sortir le grand jeu pour se relancer dans sa poule et se qualifier pour les barrages du mondial Qatari. Leader du groupe avec 9 points, les marocains sont les premiers à ouvrir la marque à la 20ème minute par El Kabi avant d’être rejoint par les pachydermes de Kaba Diawara à la 29ème (but de Mamadou kané).

Pensant avoir fait le plus difficile en revenant au score, les poulains de Diawara sont surpris par un but de Amala à la 42ème minute. C’est avec ce score au ‘’détriment’’ du Syli national de Guinée que l’arbitre renvoi les deux équipes aux vestiaires.

De retour sur le rectangle vert, les Lions de l’Atlas mettent le pied sur l’accélérateur et sont récompensés par l’inévitable Ayoub El Kabi qui marque le 3ème but et s’offre le doublé. Lâchant du ‘’lest’’, Naby Keita et ses coéquipiers perdent le contrôle du fil. Ainsi à la 88ème minute, Soufiane Boufal, nouvel entrant enfonce le clou en marquant le 4ème but.

Le Syli est éliminé avec 3 points et une défaite. Avec cette débâcle, les guinéens ne feront que de la figuration au cours des deux dernières rencontres dans ces éliminatoires contre la Guinée-Bissau et le Maroc en match retour.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13