Gouvernement de transition : le camp de Cellou clarifie sa position…

CONAKRY- L’alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) vient de clarifier sa position par rapport à sa participation ou non au sein du Gouvernement de Transition.

Ce bloc politique de l’opposition dirigé par Cellou Dalein Diallo précise que s’il n’est pas sollicité officiellement par le CNRD pour appartenir au gouvernement de la transition, il ne fera pas de démarches particulières ou de revendications officielles pour solliciter des postes.

Cependant, si certains de ses cadres, de par leur « compétence et probité morale » sont sollicités pour être dans le gouvernement de la transition pour servir la nation, l'ANAD ne s'opposera pas et l'alliance prendra acte et tirera toutes les conséquences, a tranché le porte-parole de cette coalition.

Mise en place à la veille de la présidentielle de 2020, l'ANAD caresse l’espoir d’une victoire dès au premier tour à la prochaine présidentielle. Pour ce faire, elle entend travailler pour renforcer ses bases dans le but de gagner les prochaines élections locales et nationales.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com