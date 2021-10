UBA Guinée célèbre la semaine du service à la clientèle

A l’instar des autres filiales du groupe UBA, la banque UBA Guinée a célébré du 4 au 10 octobre 2021, la semaine du service à la clientèle.

Dédiée à la satisfaction clientèle, la semaine du service client est un évènement international durant lequel, le client est mis au centre de toutes les actions entreprises afin de lui montrer son importance et le remercier pour sa fidélité.

UBA Guinée n’est pas restée en marge de cette célébration. Avec son slogan « Je sers avec passion et le sourire », la banque a mené différentes actions pour marquer cette semaine consacrée à sa clientèle.

Ainsi, dans les 6 agences représentant son réseau, UBA Guinée a procédé à une distribution de repas et de boissons aux clients venus effectuer des transactions.

La semaine a été clôturée le vendredi par une coupure de gâteau avec les clients et l’ensemble des employés.

