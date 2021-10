Maada Bio chez Mamadi Doumbouya : les dessous d’une visite…

CONAKRY-Le président de la Sierra Léone est arrivé ce lundi 11 octobre 2021 à Conakry pour visite de travail et de coopération. Julius Maada Bio a été accueilli en fin de matinée à l'aéroport international Conakry Gbéssia, par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition Guinéenne.

C'est la première visite officielle d'un chef d'Etat en Guinée depuis la prise du pouvoir par l'armée le 05 septembre 2021. Dans le salon d’honneur de l’aéroport, les deux chefs d’Etat ont eu un tête-à-tête avant de rejoindre un hôtel huppé dans la banlieue de nord de Conakry. Au menu de cette visite, la sécurité mais aussi le renforcement des liens de coopération.

« Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens traditionnels entre nos deux peuples et des accords de coopération entre Conakry et Freetown. Nous parlerons de la sécurité et des activités économiques entre la Guinée et la Sierra Léone », a indiqué le dirigeant Léonais à sa descente d’avion.

La Guinée et la Sierra Léone, deux pays voisins ont un conflit frontalier latent qui les oppose depuis longtemps. La zone frontalière Yenga. Dans le sillage de la fermeture des frontières décidée par Alpha Condé (renversé le 05 septembre dernier, ndlr) en 2020, la tension était montée d’un cran entre Conakry et Freetown. Julius Maada Bio avait chargé le dirigeant guinéen devant la Cédeao dénonçant à l’époque les "incursions répétées" des troupes armées guinéennes dans la région de Yenga.

En mars 2021, les autorités des deux pays se sont retrouvées à Nongoa en vue de trouver une solution définitive à ce litige hérité de la colonisation. Mais le conflit reste toujours pendant.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com