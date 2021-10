Gouvernement de Transition : Comment Mohamed Béavogui prépare son équipe ?

CONAKRY-Depuis sa prise de fonction le vendredi 8 octobre 2021, le premier ministre de la transition guinéenne travaille d'arrache-pied pour la composition de son équipe.

Mohamed Beavogui qui avait averti qu'il n'y avait pas de temps à perdre et qu'il faut vite se mettre au travail pour rattraper le retard, n'a pas voulu tergiverser.

Le chef du Gouvernement a mis en place une équipe restreinte qui l'épaule dans le traitement de certains dossiers urgents. Éplucher les CV (Curriculum Vitæ) des candidats aux postes ministériels et organiser des entretiens. En plus de la formation du Gouvernement, Mohamed Béavogui travaille aussi sur la constitution de son cabinet.

Selon nos sources, le Premier ministre veut surtout une équipe de "Technocrates, probes" dont le passé ne souffre d'aucune accusation. Il l'a d'ailleurs martelé ce week-end.

"Nous voulons des personnes qui ne sont entachées d’aucune accusation. Nous voulons des personnes dynamiques qui aiment ce pays qui ont des compétences, la crédibilité et la probité nécessaire dans la construction d’une Guinée nouvelle dans laquelle il fait bon vivre pour chaque guinéen",a-t-il martelé.

De grandes surprises sont attendues avec notamment l'entrée de certains opposants au régime d’Alpha Condé. Ousmane Gaoual Diallo, dont la proximité avec le CNRD est de plus en plus visible, ferait partie de l'équipe Gouvernementale. Ce proche de Cellou Dalein Diallo est pressenti au Ministère des Postes, Télécommunications et de l’économie numérique ou au département des infrastructures et des transports.

Une source généralement bien informée nous a confié la formation du Gouvernement est imminente.

A suivre…

Africaguinee.com