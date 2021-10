Transition Guinéenne : vers la relance des forces vives ?

CONAKRY- Cinq coalitions de partis politiques ont annoncé ce samedi 9 octobre 2021 la naissance de la CIP (coalition inter-partis politiques). Composée de près d’une centaine de partis politiques, cette coalition a pour objectif est d'unir toutes les formations politiques dans un même bloc permettant de ramener la Guinée vers l'ordre constitutionnel. Ses membres s’inscrivent dans l’esprit des forces vives de la Nation en 2009, qui avaient mis la pression sur Dadis Camara à l’époque pour qu’il cède le Pouvoir.

"Nous pensons que le moment est venu pour la classe politique de se réunir. Nous avons fait une invite à tout le monde même au RPG arc-en-ciel afin que nous puissions parler d'une seule et même voix et faire revivre l'esprit des forces vives qui avaient permis à ce pays d'avancer. Nous avons choisi deux personnes par coalition afin de compiler toutes propositions pour faire une proposition aux nouvelles autorités d'ici mardi.

Notre objectif c'est de parler d'une seule et même voix. Nous comptons faire des propositions pour que ce pays puisse avancer parce qu'on va vers une recomposition, vers des élections, vers rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le problème est politique. Ceci étant, les partis politiques doivent prendre le taureau par les cornes afin que nous ne soyons pas le dindon de la farce. Parce que c'est nous qui allons diriger le pays demain. Donc si on ne s'entend pas aujourd'hui, alors on risque de créer des problèmes ou des dérapages incontrôlés dans les jours à venir", a expliqué Fodé Mohamed Soumah.

Cette nouvelle coalition a été lancée en l’absence des partis des anciens premiers ministres Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré.

