Qatar 2022 : Douche froide pour le Syli face au Soudan...

AGADIR- C’est encore une contreperformance du Syli national de Guinée dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 ! Naby Keita et ses coéquipiers ne parviennent toujours pas à arracher une victoire dans les phases de groupe après trois rencontres qui se sont toutes soldées par des matchs nuls (3 points).

L’équipe nationale de Guinée n’a pas encore vaincu le signe indien dans ces phases de groupe. Après la déroute du match aller qui s’est soldé par un score de parité (1-1) face aux crocodiles du Nil, les pachydermes de Didier Six viennent de récidiver le même scenario avec les mêmes adversaires (2-2). Ce samedi 09 octobre à Agadir, la Guinée et le Soudan se sont neutralisés.

Après une première mi-temps terne sans but, il a fallu attendre la seconde période pour voir José Martinez Kanté ouvrir le score à la 48ème pour le Syli national. Piqués dans leur orgueil, les soudanais ne baissent pas d’ardeur et sont récompensés 20 minutes plus tard.

Avec cette égalisation, les hommes de Kaba Diawara, pressent très haut et sont récompensés par un but de Mohamed Bayo quelques instants après à la 70ème minute, pour son deuxième but en 3 sélections.

Déconcentrés et pensant avoir fait le plus dur, les guinéens sont rattrapés à la 87ème minute par ces soudanais intrépides qui douchent les espoirs du Syli national. Rendez-vous est pris la semaine prochaine face au Maroc pour son match en retard.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 113