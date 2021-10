Orientations des bacheliers : Ce qui est « exigé » aux futurs étudiants…

CONAKRY-Les bacheliers sont désormais situés sur la date du début des orientations dans les universités publiques du pays. Le processus démarrera le 12 octobre prochain et se poursuivra jusqu'au vendredi 22 octobre 2021.

Qui est concerné ?

Selon le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce sont les bacheliers 2021 ainsi que ceux non orientés 2020 et 2019. Les inscriptions concernent les institutions d'enseignement supérieurs, les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle publique.

Où s’inscrire ?

C’est sur le site dédié Gupol. Pour l'accès aux filières d'ingénieurs, les mentions Bien et Très Bien sont exigées. La mention assez bien est exigée pour les programmes de licence professionnelle, en science paramédicale, de la faculté des sciences et techniques de la santé de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Comment payer ses frais d'orientation ?

Les Moyens de paiement des frais d'orientation est exclusivement électronique via orange money. Chaque bachelier, pour être orienté doit formuler un choix de programme de formation.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com