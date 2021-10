Gouvernement : Mohamed Béavogui dresse le "portrait-robot" de son équipe..

CONAKRY-Au lendemain de l’annonce de la structure du Gouvernement de transition composé de 25 portefeuilles et de deux Secrétariats Généraux, le Premier ministre a levé un coin du voile sur le profil des membres de son équipe.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mohamed Béavogui ne veut pas traiter avec des personnes qui trainent des casseroles. Pour conduire sa mission, le chef du Gouvernement veut s’entourer de personnes compétentes qui jouissent d’une crédibilité et de la probité nécessaire pour l’édification d’une nouvelle Guinée.

« Nous voulons des personnes qui sont engagées dans l’esprit, la vision et la mission du CNRD. Nous voulons des personnes qui ne sont entachées d’aucune accusation. Nous voulons des personnes dynamiques qui aiment ce pays qui ont des compétences, la crédibilité et la probité nécessaire dans la construction d’une Guinée nouvelle dans laquelle il fait bon vivre pour chaque guinéen », a dressé le Premier ministre de transition.

Mohamed Béavogui indique que son rôle ainsi que celui de son Gouvernement est de servir la transition en permettant que le volet politique se passe dans les meilleures conditions et qu’au bout de ce processus, il y ait les bases institutionnelles et politiques d’une Guinée juste et équitable.

Il compte également transformer l’administration publique pour qu’elle soit au service du citoyen et appuyer le colonel Doumbouya pour l’émergence d’une justice transparente et équitable pour les guinéens.

« Nous avons une chance et une opportunité sous la Direction du colonel Mamadi Doumbouya. Nous devons profiter de la feuille blanche qui nous a été donnée pour construire notre futur. Le Gouvernement ne le fera pas seul, il faut que nous nous impliquions tous », a-t-il lancé.

A suivre…

