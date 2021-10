Conakry : Orange-Guinée organise la 3ème édition du Digitalk…

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange Guinée a organisé ce samedi 09 Octobre 2021, la 3ème édition du Digitalk.

Placée sous le thème ‘’l’identité numérique, de quoi parle-t-on ?’’, cette 3ème édition, a réuni des acteurs guinéens de divers horizons et qui sont dotés d'une certaine expérience dans le domaine du digital.

Dans son intervention liminaire, Mohamed Lamine Keita, Chef de la Division Communication institutionnelle chez Orange Guinée, a rappelé que le Digitalk, est un évènement de la compagnie de téléphonie mobile Orange pour aborder des thématiques qui sont liées au numérique.

‘’ Vous savez que tout le monde utilise internet, mais tout le monde n’est pas au courant de tous les risques liés à cette utilisation et de toutes les opportunités qu’on peut tirer de cette utilisation. C’est pourquoi, il est important pour nous de mettre à la disposition de tous, à travers des experts pour expliquer ces opportunités, les risques et comment est-ce qu’ils peuvent se prémunir de certaines activités à risque ‘’, a expliqué le chef de la Division Communication institutionnelle chez Orange Guinée.

Cet évènement qui a vu le jour en 2019 a tout de même connu un coup de frein en 2020 à cause des contraintes de la COVID -19. Pour Mohamed Lamine Keita, le Digitalk ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Ce, pour que tous les guinéens puissent appréhender les enjeux liés au digital.

‘’ On a commencé en 2019. A cause de la Covid-19, il y a eu quelques restrictions qui nous ont amené à réduire le rythme. On l’a fait en début d’année 2021. Nous le faisons en fin d’année 2021. L’année prochaine également il y aura plusieurs rencontres du genre avec différentes parties prenantes autour du numérique et de l’utilisation des enjeux et des opportunités pour pouvoir aider les citoyens.

L’expert en cybersécurité disait qu’il n’y a pas beaucoup de compétences en la matière. Alors qu’on a des centaines de milliers de jeunes qui se plaignent d’un problème d’emploi. Pourquoi ne pas s’orienter vers ces filières ? Pourquoi ne pas déjà au niveau de l’Etat créer des départements où des jeunes pourraient aller se former pour créer des armées de cyber défense comme cela a été mentionné ? Nous, c’est ce genre d’opportunités qu’on a envie de faire profiter aux gens pour que chacun puisse trouver son compte’’, a-t-il confié.

Cette initiative est aussi une manière pour Orange Guinée d’explorer les voies et moyens d’accompagner les acteurs du numérique et les aider à se transformer à travers le développement du digital. Orange Guinée veut ainsi amener les guinéens à prendre pleinement conscience du numérique et à profiter des multiples opportunités que cet écosystème offre.

De son côté, Bangoura Alhassane, directeur général adjoint de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, a indiqué que participer à un débat sur l’identité numérique est une très bonne chose.

‘’Venir ici nous permet de partager des informations sur cet aspect qui a pris de l’ampleur depuis quelques années dans notre pays. Ces échanges sont faits pour offrir l’opportunité d’en savoir plus sur les possibilités qu’il y a autour de l’identité numérique en Guinée’’, a souligné le DGA de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com