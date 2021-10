Conakry : Orange Finances Mobiles lance sa ‘’Méga Promo Paiement Marchand’’

CONAKRY-Orange Finances Mobiles Guinée a lancé officiellement jeudi 7 Octobre 2021, son Jeu Concours appelé « Méga Promo Paiement Marchand ». La cérémonie de lancement a eu lieu dans un réceptif hôtelier huppé de la capitale Conakry. Cet important évènement présidé par le Directeur d’Orange Finances Mobiles Guinée a connu la présence d’artistes musiciens, d’influenceurs et autres acteurs du monde numérique.

L’objet de cette Méga Promo est d’encourager l’usage et le développement du service « Payement marchand » à travers des récompenses des clients pour leur fidélité de même que les partenaires Marchands. Les participants au concours pourront gagner des sommes d’argent, des smartphones et même…un véhicule, à travers un tirage au sort qui sera effectué tous les mois (à partir du lancement) jusqu’au 25 décembre 2021, date de la fin de la Promo. Pour être éligible, il suffit juste d’effectuer un paiement marchand avec au moins 10 000 GNF.

Dans son discours de circonstance, le directeur d’Orange Finances Mobiles Guinée a rappelé le succès d’orange Money, depuis son lancement en 2012. Il a surtout précisé qu’Orange Money est un écosystème qui permet aux clients et aux partenaires de disposer d’un paiement rapide et fiable. Selon lui, Orange Money est un service complémentaire à ce que font les banques.

« Nous ne sommes pas des concurrents mais des partenaires. Nous allons au-delà de ce qu’ils font parce qu’ils n’arrivent pas à couvrir toute la population. Orange Money a participé au développement du taux de bancarisation en République de Guinée. Il y a beaucoup de progrès mais il reste quand-même toujours faible par rapport à la moyenne de la Sous-région » a-t-il déclaré.

Orange money totalise aujourd’hui plus de 2 millions d’utilisateurs actifs sur le réseau qui sont répartis partout sur le territoire où le réseau Orange est disponible. « Bientôt on va ouvrir le service Orange Money aux clients qui ne sont pas abonnés à Orange, en utilisant une application. Cela va bientôt arriver » a-t-il annoncé.

M. Abdoul Karim Bangoura insiste aussi la création d’emploi que Orange Money a favorisé en Guinée. « C’est des milliers d’emplois que nous avons pu créer en Guinée grâce à ce service, qui permet à de nombreux marchands et entrepreneurs de développer des services de paiement. Nous avons beaucoup d’entrepreneurs et des développeurs des site web qui peuvent faire des paiements grâce à Orange Money partout en Guinée. Ce service facilite la vie aux populations et participe à l’inclusion numérique et financière. C’est par ailleurs l’un des engagements du groupe Orange à savoir celui de favoriser l’inclusion numérique des populations en leur facilitant l’accès à la formation, au réseau de qualité, et à des solutions simples et innovantes pour mener à bien leur projet », a-t-il ajouté.

Le service paiement marchand dont il est question, est l’une des innovations du service Orange Money qui a été mise à la disposition des grandes entreprises, des PME, du secteur informel et des particuliers. L’objectif vise à faciliter les transactions de manière efficace et en toute sécurité.

Par exemple, vous pouvez vous rendre dans les restaurants, Super Marchés, pharmacies et faire des paiements grâce à ce service paiement marchant. Les marchands, à leur retour peuvent collecter et gérer leur entrée d’argent de façon sécurisée et organisée. Il y a aussi une application que les marchands peuvent utiliser qui leur permet de gérer toute leur comptabilité.

« A ce jour, il existe 450 structures qui utilisent le paiement marchand dans le cadre de leurs activités. Donc, en lançant cette Méga Promo sur le paiement Marchand, nous souhaitons ici encourager l’usage et le développement de ce service à travers des récompenses des clients pour leur fidélité de même que les partenaires Marchands. Jusqu’au 25 décembre donc, plusieurs lots seront mis en jeu pour les clients et partenaires marchands à travers des actions simples. Pour les clients, il s’agit d’effectuer un paiement, au moins dix mille francs guinéens (10 000 FG). ‘’Vous allez dans une pharmacie, un super marché, vous faites vos achats, si vos achats dépassent les 10 000 fg vous êtes éligibles à la promo. Tous les mois, on tire au sort 50 clients, vous pouvez gagner 250 000FG par mois et à la fin de la Promo en décembre, vous pouvez bénéficier ce magnifique véhicule. Donc, pour nos marchands, ce qu’il faut faire, c’est juste encourager les clients à faire des paiements via Orange Money. Par mois s’ils ont au moins 20 paiements par Orange Money sur leur Sim marchand, ils peuvent bénéficier d’un téléphone Samsung Galaxy A2 par tirage au sort. Et par mois on tire 7 marchands qui peuvent bénéficier de ces smartphones », a précisé le directeur d’Orange Finances Mobiles Guinée.

Dans l’optique de faciliter la vie à ses clients, Orange Finances Mobiles Guinée a également lancé une application Orange Money Afrique, très conviviale et facile à utiliser.

« Ceux qui utilisent l’USSD sur leurs téléphones, si vous avez un smartphone, le mieux c’est d’utiliser l’application qui est très conviviale, facile à utiliser et qui permet de réduire les erreurs du traitement. Cette application disponible dans Apple stores et Play stores permet de faire des actions telle que la validation des transactions par l’empreinte digitale et faciale, d’avoir accès à son répertoire et une gestion facile de votre compte. Pour le paiement marchand, vous pouvez faire l’utilisation du QR Code qui permet de faciliter le paiement et de réduire le parcours », a expliqué M. Abdoul Karim Bangoura.

Avant de conclure son intervention, il a remercié leur partenaire, SETA Motors, qui a accompagné Orange dans cette promo et a permis d’avoir le merveilleux véhicule.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com