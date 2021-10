Nomination de Mohamed Béavogui : "c’est l’homme de la situation…", réagit le camp de Cellou

CONAKRY-La nomination, mercredi 6 octobre 2021, de Mohamed Béavogui au poste de premier ministre de la Transition suscite des réactions positives dans la classe politique. Au sein de l’ANAD (alliance nationale pour l’alternance démocratique) dirigée par Cellou Dalein Diallo, on estime que c’est « l’homme de la situation ».

« Je me réjouis que finalement la Guinée ait un premier ministre chef du gouvernement qui va, avec le Président œuvrer pour avoir un gouvernement. J'espère que vu sa formation académique, son parcours professionnel en occident, et enfin ses relations avec le monde extérieur, il pourra mener, dans de bonnes conditions, cette transition qui va aboutir à l'élection du futur Président. Aussi, qu'il se fasse entourer dans son gouvernement et dans son cabinet par des compétents, des gens capables de travailler pour le bonheur des guinéens. Nous voulons des citoyens Guinéens assoiffés du travail imbus de probité morale comme d'ailleurs le prévoit la charte de la Transition », a réagi Abdoulaye Bah haut cadre de l’UFDG.

Dr Édouard Zotoumou Kpogomou, vice-président de l’ANAD, dirigée par Cellou Dalein Diallo décrit le nouveau Premier ministre comme un homme de poigne dotée d’une grande expérience.

« Etant donné toute son expérience pour ceux qui l'ont suivi, je dis que je ne suis pas surpris de le voir être nommé au poste très contraignant du premier ministre de la Transition. Voilà un poste pour nous qui observons, ce n'est pas une question de populisme mais de performance. (…) Je suis fier de sa nomination. Il a fait ses preuves lorsqu'il travaillait avec la FAO, c'est par après qu'il a été coopté par une firme en Afrique du Sud. On a toujours entendu du bon travail qu'il abattait de ce côté. Moi je crois que c'est l'homme de la situation. A mon avis il a seulement besoin d'être épaulé », a indiqué cet allié politique de Cellou Dalein Diallo.

