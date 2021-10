La Fondation Orange Guinée se mobilise auprès de la Fondation Internationale TIerno & Mariam pour une éducation plus inclusive

La Fondation Orange Guinée (FOG) œuvre pour un accès égal à l’éducation, la santé et la culture pour tous et ce, sur l’ensemble du territoire guinéen. La Fondation internationale TIerno & MAriam (FITIMA), s’est donnée pour missions l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation d’handicap (notamment les enfants) en leur assurant une prise en charge médicale, paramédicale et socio-éducative et œuvrer pour les communautés.

Pour un meilleur accompagnement des bénéficiaires, les deux ONG ont décidé de mutualiser leurs efforts en signant une convention qui entend mobiliser les moyens et ressources nécessaires pour la prise en charge médicale et socio-éducative des enfants vivants avec handicap.

Cette prise en charge se traduira pour la FOG par une subvention qui sera consacrée à enrichir les programmes d’éducation spécialisée que propose FITIMA aux enfants. Elle sera aussi consacrée à améliorer la compréhension du public sur les différentes formes de handicap et par là, les rassurer sur les différentes prises en charge qui existent.

C’est dans ce cadre que, ce 6 Octobre 2021 au Centre FITIMA Guinée- a eu lieu le lancement de la formation en langage des signes, formation qui vient enrichir le programme d’éducation spécialisée du centre.

Cette formation est la 1ère d’une longue liste d’activités subventionnées par la FOG au profit de cette couche sensible.

Parmi celles à venir, FITIMA annonce entre autres une sensibilisation digitale et communautaire sur le handicap afin de permettre aux communautés de comprendre le handicap, et éliminer les paradigmes autour de lui.

Et parce que le droit des enfants à l’éducation et la santé est une obligation que chacun doit veiller à respecter, la FOG et FITIMA entendent bien pérenniser leur partenariat afin que les enfants- vivant avec un handicap physique ou psychologique- puissent être davantage pris en charge pour sortir de l’isolement dans lequel ils se trouvent trop souvent.

A propos de la Fondation Orange Guinée

La Fondation Orange Guinée a été créée en 2015 avec la ferme volonté d’accompagner les communautés, particulièrement celles fragiles, dans leur développement. Pour ce faire, elle intervient dans les domaines de la santé (maternelle et infantile), la culture et l’éducation (avec le numérique comme véritable levier). Ses programmes Ecoles Numériques, Maisons Digitales ou encore les Village Orange touchent plus de 40.000 bénéficiaires; sur la santé, plus de 34.000 foyers ont bénéficié de son programme de mobilisation face à la CoVID19 et 2600 consultations ont pu être menées dans les postes de santé construits.

A propos de FITIMA

Créée en 2003, FITIMA est une ONG dont les actions sont basées sur une approche « Droits Humains et Protection des Droits des enfants et des femmes ». Les objectifs principaux de FITIMA sont l’amélioration de la qualité de vie des personnes en Situation de Handicap (notamment les enfants) et la promotion et l’autonomisation des Femmes.

