Conakry : Pourquoi Cellou, Faya et cie étaient chez Sidya Touré ?

CONAKRY- Alors que la Guinée entre dans une nouvelle phase de transition après la chute d’Alpha Condé, l’opposition (divisée hier) tente de se réunir pour s’entendre sur l’essentiel, en prélude à la désignation de ses représentants (15) au sein du Conseil National de Transition (CNT).

Des tractations sont en cours à cet effet depuis quelques jours entre les acteurs politiques. Ce jeudi 7 octobre 2021, Cellou Dalein Diallo (UFDG), Ousmane Kaba (PADES) et Faya Milimouno (BL) étaient chez Sidya Touré (UFR) à la Minière.

Peu de choses ont filtré de cette entrevue à huis clos. Cependant, une source bien au fait de cette rencontre, nous a confié que si le fil de la discussion a été noué, il faut dire que l’on est encore loin d’atteindre l’objectif ultime. Du moins pour l’instant, a-t-on appris.

« On fait les choses discrètement parce qu’il faut quand même qu’on se parle. On a initié une sorte de rencontre inter-coalition qui prend corps petit à petit. Mais on est encore loin d’atteindre l’objectif ultime », nous a confié une source qui a requis l’anonymat.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com