Urgent :Mohamed Beavogui nommé Premier ministre 

CONAKRY-Le colonel Mamadi Doumbouya a nommé ce mercredi 6 octobre 2021, un premier ministre de la Transition. Il s’agit de Mohamed Beavogui, ancien sous-secrétaire général des Nations unies au compte de la FAO.

Cette nomination qui était attendue depuis quelques jours, intervient un mois après la prise du Pouvoir par l’armée à sa tête le commandant du Groupement des Forces Spéciales, colonel Doumbouya, qui a déposé Alpha Condé le 05 septembre.

Selon la charte de la transition en son article 51, le Premier ministre dirige, coordonne et anime l’action Gouvernementale. Il dispose de l’Administration et veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l’économie nationale, des finances publiques et domaines de l’Etat, des entreprises et organismes publics.

Il assure l’exécution des Lois et règlements. Il veille aussi à l’application des décisions de justice.

L’article 52 précise que le Premier ministre doit dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de nomination des membres du Gouvernement, soumettre pour approbation au président de la Transition, le plan d’actions de la feuille de route du Gouvernement de transition.



