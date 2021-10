Guinée-Soudan : la mise au point de Didier Six…

MARRAKECH-Avant le Maroc, le Sily national de Guinée affronte ce mercredi 06 octobre 21 le Soudan en éliminatoires du mondial 2022, prévu au Qatar.

Les poulains de Didier Six disputeront trois rencontres (Soudan, double confrontation et le Maroc) en une semaine. Comment se préparent ces matchs ? En regroupement à Marrakech depuis dimanche le sélectionneur français, a fait une mise au point.

« Avant le Maroc, nous avons deux confrontations contre le Soudan (…), nous avons un groupe de joueurs et c’est dans ce groupe qu’on va choisir celui qui nous convient le plus tactiquement et ce qui me convient le plus par rapport au bon état des joueurs’’ a précisé Didier Six.

A la question de savoir si le fait de jouer deux rencontres face au Maroc dans ses propres installations et devant son public n’est-t-il pas préjudiciable pour la Guinée, le technicien français d’un revers de main boute cette interrogation et nous ramène aux autorités sportives du pays.

‘’Cette question est un problème administratif qu’il faudra voir avec la Fédération Guinéenne de Football (FGF)’’ a coupé cour Didier Six.

Pour l’heure, tous les regards sont tournés vers le Syli national de Guinée ce Mercredi 06 octobre qui doit pouvoir remporter les trois points après son match nul rageux contre la Guinée-Bissau en Aout dernier à Nouakchott.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13