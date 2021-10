Gel des comptes par la junte : la galère chez certains fonctionnaires sevrés de salaires

CONAKRY-La décision du colonel Mamadi Doumbouya, de geler temporairement les comptes bancaires, des établissements publics à caractère administratif et commercial existants dans tous les départements ministériels et à la présidence, impacte la vie de certains fonctionnaires.

Certains travailleurs de ces différents services de l’Etat tirent le diable par la queue et se demandent où donner de la tête. Cette mesure de "gel et de contrôle" des finances publiques par les ‘’tombeurs’’ du régime d’Alpha Condé commence à perdurer, aux yeux de certains.

Outre la paralysie de l’administration, les retards de paiements dans certains services (y compris les salaires des personnels) fait déjà écho. Les salaires du mois de Septembre 2021 ne sont pas encore tombés dans certains EPA.

« C’est très chaud dans notre service. Fin octobre ça fera trois mois que nous sommes sans salaires. C’est extrêmement difficile », se plaint un fonctionnaire d’un EPA de la place.

Pour sécuriser les finances de l’Etat le Comité National du Redressement pour le Développement (Cnrd) a également geler les comptes des membres du gouvernement sortant ainsi que les hauts fonctionnaires administrateurs et régies financières de l’État.

La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), les banques primaires et les établissements financiers ont été chargés de l’application rigoureuse de cette décision. « Tout contrevenant sera tenu comme responsable et en subira toutes les conséquences », mettait en garde la note du CNRD.

Interrogé par Africaguinee.com, un haut fonctionnaire de l’Etat, qui a préféré garder l’anonymat, justifie ce retard de paiement des salaires par les procédures et règles auxquelles les autorités de la transition ont soumis aux différents départements ministériels et EPA.

‘’ Il faut justifier les dépenses qui devraient être exécutées devant le Comité. Vous le faites devant ce conseil qui reçoit les justificatifs avant d’être validé par le président de la Transition. Mais depuis le début, il y a toujours des retours positifs. Ce qui est certains tout le monde sera payé. Cette procédure est faite pour éviter pendant cette transition qu’il y ait trop de sorties injustifiées d’argent’’, nous a-t-il expliqué.

Sur un tout autre plan, notre interlocuteur qui s’y connait dans le secteur de la finance est aussi revenu sur la démarche entreprise par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) de demander des comptes aux DAAF.

‘’On n’oublie pas qu’ils sont plus de 500 et que ce n’est pas tout le monde qui a fait face à la corruption. Mais je pense que le temps est trop court pour juger. Il faut mener toute une expertise derrière, parce qu’il faut remonter entre 2011 et 2012 et on ne sait pas à quel degré tu as fait face à la corruption. Il faut donc mettre en place un audit d’expertise qui va aller dans chaque département pour disséquer les choses’’, nous a confié notre interlocuteur, avant de rappeler le caractère difficile de cette entreprise.

Selon, lui plusieurs dossiers de décaissement et d’encaissement ont été émis. Des dépenses ont été faites, des recettes ont été reçues chaque année et des signatures et autres actes ont été posés.

‘’Il faut voir aussi les critères de sanctions, et savoir faire la part des choses bien entendu entre quelqu’un qui a des biens mal acquis et une autre personne qui a détourné beaucoup d’argent. Il y a d’ailleurs un réseau bien élaboré et qu’il faudra démanteler. C’est un tas de process et de procédure à suivre.

Donc ce n’est pas en une journée ou en une semaine qu’on pourra gérer tout cela. Il faut qu’il y ait des publications d’information envers le peuple, qui a envie de savoir toute la vérité. Savoir où leur cotisation dans les entreprises ou autres sont passées. La seconde chose comme je l’ai dit il faut qu’i l y ait des sanctions », préconise ce cadre de l’administration.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13