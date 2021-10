Dernière minute : Les chefs des DAAF de nouveau convoqués pour ce mercredi à 7h…

CONAKRY- C’est loin d’être terminé encore ! Les Chefs de division des affaires administratives et financières (DAAF) ont encore des comptes à rendre au Comité national du rassemblement pour le développement.

La journée de ce mardi 5 octobre 2021 n’aura pas suffi au Colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes d’avoir toutes les informations sur l’état des finances publiques du pays.

Annoncée pour 8h, la réunion entre les patrons des DAAF et les membres du CNRD n’a finalement débuté qu’aux environs de 17h. Et pour cause, certains « invités » parmi les DAAF et autres chefs de services administratifs et financiers (SAF) ne sont arrivés qu’aux environs de 12h. Ce qui avait même irrité la colère du Colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes.

Après plusieurs heures d’échanges, la séance a été finalement suspendue. La réunion devrait se poursuivre demain matin à partir de 8h.

Selon une source proche du CNRD, les chefs de Division des affaires administratives et financières des Ministères et des régies financières du pays, ont été de nouveau convoqués. Cette fois à 7h, au palais du peuple de Conakry d’où des navettes les déposeront au Palais Mohamed V.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com