Choix du Premier ministre : mis sous pression, Doumbouya tranchera-t-il ce soir?

CONAKRY-Mis sous pression par la communauté internationale le colonel Mamadi Doumbouya va-t-il trancher ce mercredi 06 octobre pour le choix du Premier ministre ?

Près d’une semaine après avoir annoncé solennellement au peuple de Guinée que dans les jours à venir, un premier ministre sera nommé suivi de la mise en place du Gouvernement, le président de la transition guinéenne hésite encore.

Le colonel Doumbouya laisse perdurer le suspens, s’abstenant de dévoiler le nom de celui qui dirigera le Gouvernement de la transition. Alors que l’impatience grandit, des interrogations gagnent au du terrain. Mais jusque-là, la junte n’a pas fourni des explications sur les raisons de ce retard.

N’arrive-t-elle pas trouver l’oiseau rare ? C’est le silence radio. La charte de la transition en son article 49 est pourtant claire : « Le premier ministre est une personnalité civile reconnue pour ses convictions, ses compétences avérées et sa probité morale ».

Pendant ce temps, la communauté internationale qui suit de près la situation politique en Guinée, accentue la pression sur le CNRD. Les Etats-Unis ont appelé lundi 04 octobre la junte militaire à nommer un civil à la tête du gouvernement de transition et à s'engager sur un calendrier pour des élections libres et équitables et un retour du pays à la loi civile, la démocratie et l'ordre constitutionnel.

Quant à l’Union Européenne, Josep Coll son chef de délégation en Guinée, a déclaré quelques jours plutôt que l’UE avait « hâte » de voir la formation du Gouvernement avec lequel, elle pourra traiter. Mamadi Doumbouya va-t-il trancher ce soir en nommant le Premier Ministre ? La réponse, c’est dans quelques heures.

A suivre…

