Alerte Guinée : Menace contre l’indépendance des magistrats…

L’Institut de Recherche sur la Démocratie et l’Etat de Droit (IRDED) constate avec regret des commentaires désobligeants de certains acteurs de la justice et des citoyens contre le vaillant Juge Charles Wright relatifs à l’enregistrement audio rendu public par la radio espace FM dans son émission des GG du 5 octobre 2021.

L’IRDED rappelle que cet enregistrement a été fait dans le seul objectif d’avoir des éléments de preuve en cas d’atteinte à l’intégrité physique de son auteur afin d’éviter une situation comme celle de l’affaire Chebeya/Bazana au Congo Kinshasa où les autorités de l’époque ont fait croire qu’il a été assassiné pour un problème des mœurs alors que nous savons maintenant la vérité des faits. Les personnes qui doivent être blâmés et sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture sont ceux qui ont envoyé nos concitoyens innocents en prison, brisé des familles entières, cautionné l’injustice, violé leur serment d’appliquer et de faire appliquer la loi, rien que la loi.

Nous devons, tous, homme et femme de Guinée, dénoncer ces pratiques arbitraires et malsaines qui détruisent des vies, garantissent l’impunité aux cadres corrompus, aux ennemis de la démocratie et de l’Etat de droit. C’est à ce prix que ceux qui rendent justice objectivement au nom du peuple de Guinée auront le courage et la détermination de veiller aux respects de nos droits fondamentaux sans aucune considération politique, ethnique ou régionale.

Le silence n’est pas une option dans cette situation. Nous devons tous déterminer notre position, soit celle de défendre la justice ou la complaisance face à l’injustice et l’arbitraire. C’est cela qui va soit encourager les magistrats intègres à défendre la vérité ou de démissionner face aux pressions d’une élite égoïste qui essaye à tout prix de préserver ses intérêts et avantages liés à la conservation du pouvoir. Toutes les personnes de bonne volonté, éprises de paix et justice doivent dénoncer ces actes, car ils constituent une violation flagrante des dispositions des lois de la république.

L'IRDED interpelle les autorités publiques, les partis politiques, l’opinion nationale et internationale, les institutions et organisations nationales et internationales, les organisations de défense des Droits Humains, les associations de presse… sur cette tentative de musellement d’un Juge intègre et exige des actions concrètes et immédiates pour garantir l’indépendance des magistrats.

L'IRDED qui a pour objectif la promotion de la démocratie et de l’Etat de droit dont l’indépendance des magistrats constitue une condition essentielle, ne reculera pas dans son noble combat pour une Guinée juste, démocratique, unie et prospère.

Conakry le 6 octobre 2021

Le Bureau Exécutif

Me Thierno Souleymane BALDE