Guinée : Washington lance un appel à la junte militaire…

CONAKRY- Les Etats-Unis observent de près la situation politique en Guinée depuis la chute d’Alpha Condé, renversé le 05 septembre par un coup d’Etat militaire ! Ce lundi 04 octobre 21, Washington a appelé la junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya à nommer un civil à la tête du gouvernement de transition et à s'engager sur un calendrier pour des élections libres et équitables.

« Les Etats-Unis appellent la junte militaire en Guinée à nommer un civil à la tête du gouvernement de transition et à s'engager sur un calendrier pour des élections libres et équitables et un retour du pays à la loi civile, la démocratie et l'ordre constitutionnel », a déclaré une porte-parole du département d'Etat, citée par l’Agence France Presse (AFP).

A sa prestation de serment le 1er octobre, le président de la Transition avait tendu la main à la Communauté internationale lui demandant d'accompagner la Guinée. Colonel Mamadi Doumbouya, avait aussi promis que ni lui, ni les membres du CNRD et des organes de transition ne feraient acte de candidature aux élections futures. « Nous n’avons pas l’intention de nous éterniser au pouvoir », avait-il promis.

Le week-end dernier, Antony Blinken, le Secrétaire d'Etat américain, a promis que les Etats-Unis vont accompagner la transition guinéenne. Pour ce faire, Washington promet de travailler avec les guinéens et la communauté internationale pour aider à rétablir l'ordre constitutionnel.

"Dans les semaines à venir, nous travaillerons avec les Guinéens et la communauté internationale pour aider la Guinée à rétablir l'ordre constitutionnel, assurer la bonne gouvernance et renforcer la santé publique afin d'assurer un avenir meilleur à tous les Guinéens", assurait Anthony Blinken.

La population civile, dont les dirigeants de l'opposition, les femmes et les groupes marginalisés devront avoir « un rôle central » dans cette transition, a martelé pour sa part la porte-parole du département d’Etat.

A suivre…

Africaguinee.com