Guinée : Sidy Souleymane Ndiaye dans de "sales draps"...

CONAKRY-Un audio accablant le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dixinn, Sidy Souleymane N’Diaye fait des vagues. Le fichier sonore met à nu les tares de la justice guinéenne tant décriée ces dernières années et remet en orbite la manipulation des magistrats par l’ancien régime dirigé par Alpha Condé, pour condamner d’innocents citoyens. L’élément audio dont Africaguinee.com s’est procuré copie jette une nouvelle fois le discrédit sur une justice présentée comme étant « aux ordres ».

Dans cet audio l’on entend le procureur de Dixinn faire un mea-culpa inédit sur la façon dont il « invente » les charges pour poursuivre des citoyens. Le magistrat est en conversation avec le juge Alphonse Charles Wright qu’il « démarche » afin que ce dernier condamne l’activiste guinéen Oumar Sylla Foniké Mangué qui a souffert le martyr pendant les deux dernières années du pouvoir d'Alpha Condé, renversé le 05 septembre dernier.

Si jusque-là, Oumar Sylla Foniké Mengué, présenté comme la principale victime d’une manipulation des charges par le procureur n’a pas réagi, ce n’est pas le cas chez ses avocats. Joint par Africaguinee.com, Me Salif Béavogui, a indiqué cet audio est un élément de plus qui réconforte leur position dans ce qu’ils qualifient de « manipulation de la justice pour réprimer » des opposants. L’avocat indique qu’ils prennent acte de cette révélation et qu’ils en tireront toutes les conséquences.

« Depuis plusieurs années nous avons toujours crié à l’injustice et à l’arbitraire. Nous avons toujours dénoncé les procédures et des dossiers montés de toutes pièces. Nous avons soutenu, avec des preuves à l’appui que tous les dossiers qui étaient liés à la contestation contre le changement constitutionnel pouvant déboucher à un troisième mandat, étaient montés de toutes pièces.

Nous avons clamé que c’est des innocents qui avaient été arrêtés arbitrairement pour leur conviction politique, notamment contre le troisième mandat et que c’était de l’injustice, de l’arbitraire. Bref, des dossiers vides qui ne méritaient même d’être poursuivis en contravention à plus forte raison en correctionnels.

Mais comme à l’époque la justice était sérieusement instrumentalisée, nos clients étaient jetés en prison comme des mouches. Aucun d’entre eux ne pouvait échapper à une quelconque condamnation. Vous allez beau plaider, faire des démonstrations avec des arguments, sauf pratiquement avec quelques juges rares, on pouvait obtenir quelquefois gain de cause. Sinon c’est la condamnation systématique devant presque toutes les juridictions.

La vérité vient d’éclater au grand jour suite à ces révélations de cet audio. Et on se rend compte aisément que c’est nous qui nous avions raison, le droit était de notre côté ainsi que la vérité. Une fois je n’ai pas manqué de dire que ‘’lorsque le tribunal des hommes faillit, c’est le tribunal de l’histoire qui rétablit. Aujourd’hui, nous sommes face au tribunal de l’histoire qui est en train de nous donner entièrement raison.

Alors, nous prenons acte de cette révélation troublante, incroyable et inacceptable. En concertation avec nos clients, nous en tirerons toutes les conséquences de droit. Il est prématuré de parler d’une action sans la tenue d’une concertation. Mais une chose reste claire : nos clients ont trop souffert de l’injustice et de l’arbitraire, d’aucuns ont perdu leurs vies (cas de Roger Bamba et d’autres). Alors, est-ce qu’allons-nous laisser passer cette occasion rare ? Nous verrons dans les prochains jours », a déclaré Me Salif Béavogui.

Joint par Africaguinee.com, pour avoir sa version le procureur Sidy Souleymane Nadiaye qui a été cité dans cette affaire n’a pas réagi, indiquant qu’il était en famille.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com