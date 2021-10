Guinée : l’étau se resserre autour des piliers du régime Condé…

CONAKRY- L’étau se resserre davantage autour des piliers du régime d’Alpha Condé, renversé le 05 septembre dernier, par un coup d’Etat. Alors que la junte au pouvoir les interdit de sortir du territoire national jusqu’à nouvel ordre, des avocats français engagés par le front anti troisième mandat, vient d’interpeler Conseil de l’Union européenne et de son Haut représentant.

En effet, Me William Bourdon & Vincent Brengarth, demandent de geler des avoirs et d'interdire des voyages et/ou de déplacement et de rapatrier des familles de 21 personnalités du régime déchu de M.Alpha CONDÉ.

Ces avocats ont annoncé ce mardi 5 octobre 2021, avoir procédé, par deux courriers en date du 24 août 2021, à une demande auprès du Conseil de l’Union européenne et de son Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de geler les avoirs, d’interdire de voyage et/ou de déplacements et de rapatrier les familles de 21 personnalités du régime de Monsieur Alpha CONDE, président déchu de Guinée. D'autres listes des personnalités du régime de M. Alpha CONDE suivront dans les jours à venir, précisent maitre Bourdon et son confrère Brengarth.

« En effet, en vertu du droit européen, le Conseil de l’Union peut sanctionner les personnes physiques responsables de graves violations des droits de l’homme ou exerçant des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie ou à l’état de droit. En l’espèce, toutes les personnes visées par la demande sont impliquées dans la répression brutale des opposants au régime de M. Alpha CONDE », explique les avocats.

Pour ne donner qu’un exemple, notent-il, lorsque des manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre le troisième mandat de M. Alpha CONDE, le régime a répondu par la violence. Ces violences ont fait :

• Au moins douze morts à Conakry,

• Des blessés en grand nombre,

• Une cinquantaine de morts avec présence de charniers à N’zérékoré.

« Bien que M. Alpha CONDE ait été renversé par un coup d’état le 5 septembre 2021, cette demande est toujours d’actualité. En effet, malgré ce changement de pouvoir, justice n’a pas encore été rendue en Guinée : les proches des victimes tuées lors des violences électorales attendent des réponses et la plupart des personnalités du régime d’Alpha CONDE, visées par la demande, circulent librement », interpellent les avocats du FNDC, qui réitèrent leur détermination pour que l’ensemble des personnes ayant participé aux exactions commises répondent de leurs actes.

Dossier à suivre…

Africaguinee.com