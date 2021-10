Menaces de sanctions de l’UE : Bruxelles apporte une précision...

CONAKRY- L’Union Européenne qui observe de près les derniers développements politiques intervenus le 05 septembre en Guinée, a « hâte » de voir nomination du prochain Gouvernement.

Le chef de la délégation de l’UE rassure quant à la disponibilité de son organisation à accompagner le processus de transition.

« Il y a de nouveaux développements que nous suivons de près. Nous ne manquerons pas, au fur et à mesure que la transition va se développer, d’accompagner correctement ce processus. J’imagine que bientôt nous aurons un Gouvernement avec lequel, nous pourrons traiter. Nous avons hâte de voir ça », a déclaré le Chef de la délégation de l’Union Européenne en Guinée.

Dans une déclaration publiée samedi 02 octobre, le Haut représentant de l’UE Josep Borrell a annoncé que les 27 étaient prêts à envisager des mesures ciblées à l'encontre des dirigeants militaires et politiques qui feraient obstruction aux processus de transition en Guinée. L’ambassadeur de l’UE en poste à Conakry Josep Coll précise qu’il y a des "priorités à traiter" que l’UE est "prête à accompagner".

« Il y a des priorités qui doivent être traitées et que nous sommes prêts à accompagner. Mais il faut voir dans quel contexte et dans conditions etc. Nous attendons », a précisé le diplomate européen en Guinée.

