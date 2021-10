Libération d’Alpha Condé : Jusqu’où ira le bras de fer entre la CEDEAO et la junte?

CONAKRY-En plus d’être opposées sur le calendrier électoral qui devrait déboucher sur un retour à l’ordre constitutionnel en Guinée, la CEDEAO et la junte militaire guinéenne achoppent sur le sort du président déchu Alpha Condé.

Alors que l’autorité sous-régionale continue d’exiger la libération de l’ancien dirigeant guinéen, retenu en « lieu sûr », le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) oppose un niet catégorique. Un dialogue de sourds s’est installé entre les deux parties.

La semaine dernière, Nana Akufo-Addo a réitéré la demande de la CEDEAO pour la libération immédiate et inconditionnelle du Président déchu. Une demande qui est jusque-là restée lettre-morte. La junte clame que le président Condé est « en bonne santé » et correctement pris en charge. « Il a accès à son médecin personnel et à son cuisinier », assure un haut dirigeant de la junte militaire.

En Guinée, de plus en plus de voix s’élèvent pour demander l’ouverture d'une procédure contre Alpha Condé pour les crimes de sang commis sous son magistère. Mais dans le camp du Chef de l’Etat renversé, on continue de réclamer sa libération et le laisser s’installer dans le pays de son choix. Une sollicitation que le CNRD n’entend guère accéder. Du moins pour l’instant. Dès lors une question demeure : Jusqu'où ira le bras de fer ?

Africaguinee.com