Facebook à l'arrêt : Messenger, Whatsapp et Instagram…inaccessibles

Vous l’auriez peut-être remarqué : Depuis ce lundi 4 octobre 2021 dans l’après-midi, les services du groupe Facebook (Instagram, mais aussi les applications de messageries instantanées Messenger et Whatsapp) sont inaccessibles.

Le groupe californien est touché par une gigantesque panne mondiale. Des millions d’utilisateurs à travers la planètes sont impactés.

Pour l'heure, ni la cause et la durée de la résolution de la panne n'ont été communiquées par les responsables de l'entreprise.

Toutefois, Facebook a indiqué sur son compte Twitter que ses services travaillent pour que les choses reviennent à la normale.

« Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder à l'application Facebook. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient», a écrit le géant américain des réseaux sociaux.

