African Games Coproduction market : Une voie de coopération pratique pour financer et distribuer des jeux vidéo africains dans le monde entier

L'African Games Coproduction Market (AGCM) est organisé par SpielFabrique en collaboration avec l’Institut Goethe de Johannesburg et soutenu par le ministère fédéral allemand des affaires étrangères. Le programme vise à sélectionner des concepts de jeux indépendants africains de qualité développés par des studios africains afin de leur permettre de présenter leurs projets à des coproducteurs potentiels en Europe. Grâce au soutien du ministère fédéral allemand des affaires étrangères, la participation à l'AGCM est gratuite pour tous les studios africains sélectionnés (frais de déplacement inclus).

L'AGCM est plus qu'un programme d'incubation visant à professionnaliser les studios de jeux en Afrique, c'est une solution concrète pour financer et distribuer les jeux indépendants africains sur le marché international. SpielFabrique a créé ce marché en réponse au manque d'opportunités de financement et de distribution pour les studios de jeux vidéo en Afrique.

Après avoir lancé le projet en juin 2021, SpielFabrique s'est attaché à faire équipe avec des acteurs clés des secteurs du jeu vidéo en Afrique et des entreprises mondiales pour offrir des opportunités de financement et de publication aux studios africains. Deux partenariats principaux ont été conclus avec deux grandes entreprises, Orange et Ubisoft, pour offrir des prix en espèces aux équipes sélectionnées. Orange offrira jusqu'à 4 prix de 8 000 € à des projets de jeux mobiles développés par des studios africains sélectionnés dans l'AGCM. Ubisoft offrira 30 000 € à répartir entre 3 projets de jeux pour PC et consoles développés par des studios africains sélectionnés dans le cadre de l'AGCM. Une cérémonie de remise des prix aura lieu pendant l'Africa Games Week (8 - 10 décembre 2021).

Un projet visant à identifier et à soutenir les meilleurs concepts et studios de jeux indépendants africains

Les studios de jeux indépendants africains passeront par trois phases : la sélection du 24 septembre 2021 au 15 novembre 2021 ; le mentorat de décembre 2021 à mars 2022 et le marché de coproduction en avril 2022. Un appel à projets de jeux vidéo africains a débuté le 23 septembre et se poursuivra jusqu'au 24 octobre. Les studios indépendants africains souhaitant participer à l'AGCM doivent envoyer leur candidature via ce lien .

Les candidatures seront évaluées par deux jurys composés d'experts africains et européens de l'industrie du jeu vidéo. Ils sélectionneront jusqu'à 8 projets et studios de jeux vidéo africains pour participer à l'AGCM. En outre, en collaboration avec le Goethe-Institut de Johannesburg, une cartographie de l'écosystème des jeux vidéo en Afrique sera réalisée.

Les studios africains sélectionnés seront invités lors de la dernière phase du programme à un marché de coproduction qui aura lieu en Allemagne en avril 2022. Des studios indépendants européens seront également sélectionnés pour participer à cet événement. À cette occasion, les studios africains présenteront leurs projets devant les studios européens et les rencontreront en tête-à-tête pour trouver un coproducteur parmi eux.

Une plateforme pour accroître le potentiel commercial des jeux indépendants africains Parallèlement au programme de l'AGCM, pour se préparer au marché de la coproduction, les studios indépendants africains sélectionnés seront encadrés et soutenus par un collège d'experts de haut niveau d'Europe et d'Afrique, d'entreprises internationales et de studios indépendants européens cherchant à coproduire des jeux vidéo d'Afrique. Des entreprises et des experts spécialisés dans l'industrie du jeu en Afrique conseilleront également l'équipe de gestion de l'AGCM afin d'adopter un programme sur mesure pour les studios indépendants africains.

Soutenir le développement des jeux indépendants est l'objectif principal de SpielFabrique depuis 5 ans. Au sein de son programme d'accélération et de ses marchés de coproduction, SpielFabrique a créé une communauté active de plus de 140 développeurs et experts, favorisant la coopération et l'échange de connaissances au-delà des frontières.

En 2020, SpielFabrique a lancé un projet pilote de la plateforme de coproduction de jeux vidéo Enter Africa, qui a aidé 3 studios de jeux indépendants africains de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal à trouver un coproducteur en Europe. Ce projet pilote a permis d'identifier les principaux besoins des studios africains pour le lancement de leurs jeux sur les marchés internationaux : développement des possibilités de financement, formation aux aspects commerciaux et accès à un réseau d’affaires plus large en dehors de l'Afrique.

Faire la richesse créative de l'Afrique en matière de jeux, une industrie forte, prospère et entrepreneuriale

Un marché de coproduction est le meilleur moyen d'offrir aux studios africains de nouvelles possibilités de financement et de distribution sur le marché mondial. Un coproducteur est un partenaire fidèle qui codéveloppe et cofinance un projet. Traiter avec des coproducteurs en Europe aidera les jeux indépendants africains à accéder, avec leurs coproducteurs, aux financements publics croissants disponibles en Europe. Ils bénéficieront également de l'expertise et de l'organisation professionnalisée de studios européens dédiés au développement de leurs projets. Il permettra d'accroître la portée du budget de développement et de production des jeux indépendants africains et leur donnera une meilleure position pour s'engager auprès des éditeurs.

SpielFabrique souhaite encourager les initiatives de coproduction pour faire comprendre aux gouvernements et institutions africains l'importance de créer davantage de sources de financement dédiées aux jeux vidéo. En un mot, l'AGCM cherche à rendre les secteurs des jeux vidéo africains plus forts et plus indépendants.

