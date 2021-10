Réconciliation nationale : "Le pardon oui, mais la vérité, la justice et la réparation d’abord..."

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo dont les militants ont payé un lourd tribut sous le règne d’Alpha Condé a posé des conditions par rapport à la réconciliation. Le leader de l’UFDG avertit que les victimes sont prêtes à pardonner, mais à condition que les préalables de vérité, justice et réparation soient accomplis.

« Nous avons payé un lourd tribut. Combien de morts ? combien de blessés graves et de paralysés à vie ? combien de biens détruits, de boutiques vandalisées, de magasins pillés ? combien de bétails décimés ? combien…de jeunes enfants abattus ? Toutes les victimes ont droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Si ces actes sont accomplis, toutes ces victimes et leurs proches et nous tous auront le devoir de pardonner au nom de l’unité de la nation, au nom de notre volonté d’engager un nouveau départ », a précisé Cellou Dalein Diallo.

Parmi les six priorités de la transition énumérées par le colonel Mamadi Doumbouya figure en bonne parti la réconciliation nationale.

Il y a trop de violences, admet l’opposant, mais dit-il, on ne peut pas régler ces questions par la vengeance. « Il faut que ça finisse par le pardon. Mais le droit à la vérité, à la justice, à la réparation lorsque c’est possible doit être assuré et après ce sera le devoir de nous tous d’exhorter les victimes de pardonner pour que notre pays se réconcilie et que nous puissions continuer nos marches dans le respect de la dignité de chaque citoyen », a martelé l’ancien premier ministre.

A suivre…

Africaguinee.com