Le calvaire des fonctionnaires à la retraite : "On souffre...aidez-nous"

CONAKRY-Les fonctionnaires à la retraite font face à d’énormes difficultés pour entrer en possession de leur pension, dans la préfecture de Mamou. Une situation que dénoncent les concernés.

« Je viens ici chaque fois pour prendre la pension de ma mère. Mais vraiment on nous fatigue ici. Quand ils commencent le paiement, aussitôt ils interrompent. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent, de rentrer et revenir le lendemain. C'est comme ça qu’on nous tourne en bourrique tous les mois, certains préfèrent abandonner.

Si les parents sont malades, tu peux venir avec tous les documents, mais on exige la présence physique de la personne. J'ai un bulletin non payé à cause de ça. Or, les retraités sont des personnes âgées et qui sont souvent malades. Mais on ne tient pas compte de ça. Vraiment on souffre.

Hier on était là jusqu'au soir, on nous a dit que l'argent est fini de rentrer jusqu'au lendemain. Pourtant ils connaissent le nombre de retraités. Nous demandons aux autorités de nous aider à changer cela », dénonce Oumar Barry.

Bien que la pension perçue soit minime, certains responsables chargés du paiement trouvent moyen de la diminuer, confie Ibrahima Diallo.

« Je viens ici pour ma grand-mère qui est aujourd'hui gravement malade. On retarde le payement et parfois ils diminuent l'argent. On a de sérieux problèmes à Mamou ici », fustige M. Diallo.

Les responsables accusés que nous avons rencontrés, ont refusé de s'exprimer sur le sujet. Interrogé, le secrétaire général de l'union locale des travailleurs de Mamou a déclaré avoir été saisi par rapport à des arriérés de payement.

« On m'avait dit qu’il y a des gens qui n'ont pas été payés. J'avais demandé la liste de toutes ces personnes pour aller avec le syndicat des retraités à la rencontre des autorités pour régler ce problème », martèle Elhadj Mamadou Saliou Sigon Baldé.

Interpelé par notre correspondant, le nouveau préfet de Mamou a promis de s'entretenir avec les responsables chargés des pensions pour régler ce problème.

Affaire à suivre…

Habib Samake

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Mamou