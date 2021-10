Guinée : les mots forts de Mamadi Doumbouya à la place des martyrs…

CONAKRY-Le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya a tenu un discours de rassemblement et d’unité ce samedi 02 octobre 2021, à la place des martyrs où il a déposé une gerbe de fleur, à l’occasion du 63ème anniversaire de l’accession à l’indépendance de la Guinée.

L’évènement a rassemblé de nombreux acteurs de la vie nationale. Accompagné de son épouse Lauriane Doumbouya, le président de la transition a lancé un appel à l’union sacrée de tous les guinéens pour construire le pays.

« Je profite de cette journée du 02 octobre pour souhaiter bonne fête à toutes les filles et à tous les fils de ce pays. Notre beau pays a perdu beaucoup de ses enfants valeureux. C’est le moment de saluer leur mémoire et d’implorer le bon Dieu pour qu’il les accepte dans son paradis.

Comme nous l’avons déjà dit, cette fête est placée sous le signe de l’espérance et du rassemblement. Notre pays a plus que jamais besoin de ses fils et de l’union sacrée de toute la population, pour qu’ensemble, nous arrivons à le construire », a-t-il déclaré.

Après avoir déposé la gerbe de fleur à la mémoire des martyrs peu après 11h, il s’est retiré avec sa délégation.

Siddy Koundara DIALLO et Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com