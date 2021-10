Guinée : La junte militaire dans le collimateur de l’Union Européenne...

CONAKRY- C’est une menace à peine voilée que vient de brandir l’Union Européenne (UE) contre la junte militaire qui a renversé Alpha Condé le 05 septembre dernier en Guinée. Le Haut représentant de l’UE a annoncé aujourd'hui que les 27 sont prêts à envisager des mesures ciblées à l'encontre des dirigeants militaires et politiques qui feraient obstruction aux processus de transition en Guinée et au Mali.

Dans une déclaration publiée ce samedi 2 octobre 2021, consacrée aux situations politiques en Guinée et au Mali, deux pays d’Afrique de l’Ouest qui ont connu des coups d’Etat, Josep Borrell a indiqué que Bruxelles accueille favorablement la décision de la CEDEAO d’initier le processus de réexamen du Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001, afin de renforcer la démocratie, la paix et la stabilité dans la région.

« L’Union européenne salue le rôle de premier plan joué par la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) lors de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement consacrée à la situation politique en République de Guinée et en République du Mali, qui s’est tenue à Accra le 16 septembre dernier.

Dans ce cadre, l’Union européenne accueille favorablement la décision de la CEDEAO d’initier le processus de réexamen du Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001, afin de renforcer la démocratie, la paix et la stabilité dans la région », lit-on dans la déclaration du haut représentant.

En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment vendredi 1er septembre et s’est engagé à ne pas se présenter aux élections futures. Bien qu’il assure n’avoir pas l’intention de s’éterniser au pouvoir, il n’a cependant pas donné des indicateurs sur la durée de la transition.

Exprimant sa profonde préoccupation par rapport à la situation politique actuelle en Guinée, l’UE réaffirme sa ferme condamnation du coup d’Etat, et exhorte l’ensemble des acteurs à agir dans le respect de l’Etat de droit, de l’intérêt de la paix et pour le bien-être de leurs populations. Dans cet esprit, l’Union Européenne réaffirme aussi la nécessité que les acteurs politiques concernés garantissent des transitions inclusives et apaisées, notamment par le biais de réformes attendues par les populations.

« Le respect de feuilles de route claires débouchant le plus rapidement possible sur des élections libres, transparentes et équitables est à ce titre indispensable. L’UE est prête à envisager des mesures ciblées à l’encontre des dirigeants, politiques et militaires, faisant obstruction aux processus de transition », prévient le Haut représentant au nom de l'UE.

Ces menaces interviennent un mois après la chute d'Alpha Condé, renversé par un coup d'Etat mené par le groupement des forces spéciales, dirigées par le Colonel Mamadi Doumbouya.

A suivre…

Africaguinee.com