Direct place des martyrs : célébration de l’an 63 de l’indépendance…

CONAKRY-La Guinée célèbre ce samedi 02 octobre 2021 le 63ème anniversaire de son accession à l’indépendance. A cette occasion, une sobre cérémonie est organisée par les autorités de la transition, qui placent cette célébration sous le signe de l’espérance et du rassemblement.

A la place des martyrs située à quelques pas du palais présidentiel, où le colonel Mamadi Doumbouya procédera au dépôt de la gerbe de fleur, à la mémoire des martyrs, les officiels commencent ont commencé à rallier les lieux. L’endroit est sécurisé par les forces spéciales.

Vendredi soir, dans son adresse à la Nation, le président de la transition indiquait que la particularité de cette fête cette année est qu’elle s’inscrit dans un contexte de mutation profonde intervenue suite à la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, réunies au sein du CNRD.

« En raison du contexte social, politique et économique de notre pays, la célébration de notre indépendance nationale ne se déroulera pas dans les formes habituelles », avait-il déclaré, avant de rendre un hommage aux devanciers et les vaillants soldats qui sont tombés sur le champ d’honneur.

Le président de la transition guinéenne a réaffirmé l’appartenance de la Guinée à toutes les organisations sous-régionales, régionales et internationales auxquelles elle est partie. Toutefois, il a martelé que la Guinée ne négociera jamais sa souveraineté nationale.

« La Guinée a toujours joué un rôle majeur sur l’arène africaine et internationale notamment dans la défense et l’émancipation des peuples africains. Cette vision sera poursuivie par le CNRD en vue hisser toujours plus haut le drapeau guinéen dans le concert des nations. La République de Guinée ne négociera jamais sa souveraineté nationale », a assuré le dirigeant guinéen.

Depuis la place des martyrs Oumar Bady Diallo et

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com