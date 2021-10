Urgent : Mamadi Doumbouya annonce un « audit » des comptes publics…

CONAKRY-Le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé ce vendredi 1er octobre 2021, dans son adresse à la Nation à l’occasion de la fête de l’indépendance qui sera célébrée demain samedi 02 octobre, la mise en place d’un organe de contrôle et de moralisation de la gestion publique. Il annonce également qu’un audit des comptes publics sera effectué.

« Au plan de la refondation de l’Etat, le CNRD entend procéder à une réforme profonde de l’administration pour un meilleur rendement du service public.

Concernant la lutte contre la corruption un organe de contrôle et de moralisation de la gestion publique sera mis en place et un audit des comptes publics sera effectué », a annoncé le président de la transition guinéenne.

Une série de crises profondes et multidimensionnelles ont fini par saper les fondements de notre nation, fustigé le colonel Doumbouya.

Ces crises, a-t-il dit, sont dus notamment au dysfonctionnement des institutions, l’instrumentalisation de la justice, les violations graves et répétées des droits de l’hommes et des libertés fondamentales, la politisation à outrance de l’administration publique, la corruption, la gabegie financière et les détournement des deniers publics.

« La lutte contre tous ces maux qui gangrènent notre société sera mon cheval de bataille ainsi que celui du gouvernement de transition », a-t-il promis.

A suivre...

Africaguinee.com