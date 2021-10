Mamadou Sylla « Syma » au colonel Doumbouya: "Ceux qui vous applaudissent aujourd’hui…"

CONAKRY- Le premier président de la Cour Suprême qui a présidé, vendredi 1er octobre 2021, la cérémonie de prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya, n’a pas caressé le nouveau président de la Transition. Mamadou Sylla « Syma », a mis en « garde » le nouveau dirigeant guinéen par rapport aux défis immenses qui l’attendent.

Il a rappelé que la fidélité et l’obéissance du Président à la charte et aux lois, se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux douze valeurs et principes énoncées par l’article premier de la charte de transition ainsi qu’aux huit missions inscrites dans son Article 2. Quelques points forts du discours de ce haut magistrat du pays.

‘’Vous avez et entendu vos compatriotes dans toute leur diversité. Ils vous ont exprimé leur joie, leurs angoisses mais surtout leurs attentes pressantes. Les guinéens en exprimant leur allégresse par des manifestations dans les rues et les quartiers ont joué leur partition. Ils attendent de vous une part de réciprocité à leur hauteur de leurs espoirs et de leurs attentes populaires.

En votre qualité de chef de l’Etat, souvenez-vous que vos compatriotes sont en droit d’attendre tout de votre engagement de soldat, de votre honneur d’officier supérieur de la grande armée guinéenne. Les consultations que vous avez organisées, écoutant toutes les composantes de notre nation, vous ont assurément permis de mesures l’ampleur de la tâche à accomplir à la tête de l’Etat. Ceux qui vous applaudissent aujourd’hui vont vous observer d’un œil vigilant très critique scrutant l’avenir avec un espoir mêlé d’angoisse (…).

Monsieur le président en vous donnant acte de votre prestation de serment, la cour vous donnera symboliquement la clé du palais présidentiel. Il ne s’agit pas d’un sésame, car le sésame n’existe que dans les contes. Il s’agit allégoriquement du gouvernail d’un vaisseau que vous aurez désormais à piloter. Vous savez déjà que ce sera un pilotage difficile, car le navire est chargé de beaucoup d’évènements douloureux, d’exigences nombreuses et d’attentes urgentes et immenses. Le navire en devient capricieux sur une mer houleuse, puissiez-vous le mener à bon port sans tanguer ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête du culte de la personnalité.

Tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurerez un bon navigateur, timonier imperturbable. Vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualité humaine et militaire : Connaissance du commandement et ruralité, intelligence et ouverture d’esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire conquise sur les terres d’opérations pour sauver des vies sont des gages. Nous espérons que nous revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie de l’excès de pouvoir, du règne de l’impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l’ensemble de leurs ressources naturelles grâce à l’instauration d’un système de gestion de l’économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence suivant des critères d’objectivité et la neutralité de la Fonction publique.

Nous caressons l’espoir que les agents de l’administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans le respect de l’équidistance et de l’équité. Les guinéens aspirent à l’édification d’un Etat dont aucune institution, aucun organe ne sera instrumentalisé. Un Etat dans lequel comme vous l’avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole parce que les bases de la primauté du droit auront été installés sur le socle indescriptible de l’égalité et de la démocratie inclusive. C’est en cela que les évènements du 05 septembre 2021 recouvreront toutes leurs dimensions historiques.

Monsieur le président, vos compatriotes ont hâte d’être éclairé sur le pacte qui ensemble vous liera au cours de la période de transition que vous amorcez vaillamment. A compter de ce jour et pour le temps de la transition que vous fixerez de commun accord avec le CNT, il vous incombe incarnant la nation, symbolisant la république et ses valeurs d’assumer la plus haute charge de l’Etat guinéen. Que Dieu le Tout Puissant bénisse la République de Guinée et les guinéens et vous arme de courage, de force et de constance pour accomplir avec succès es devoirs de vos lourdes charges de président et chef de l’Etat de la transition’’.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13