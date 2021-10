Guinée : Le Colonel Doumbouya livre un message à l’UA et à la Cedeao…

CONAKRY-Le colonel Mamadi Doumbouya a tendu la main ce vendredi 1er octobre 2021, à la communauté internationale. Dans son discours d’investiture en tant que président de la transition guinéenne, il a réaffirmé l’engagement de la Guinée à respecter tous les engagements nationaux et internationaux.

« Je réaffirme ici l’engagement du CNRD, au nom du peuple de Guinée à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit », a-t-il lancé.

Depuis le coup d’Etat du 5 septembre, la Guinée a été suspendue des instances de décision de l’Union Africaine et de la CEDEAO. Aucun représentant de ces deux institutions n’a pris part à la cérémonie de prestation de serment ce vendredi au palais Mohamed V. Mamadi Doumbouya leur tend la main en ces termes :

« Je voudrai souligner mon attachement particulier au raffermissement des liens d’amitié et de fraternité avec nos voisins, mais aussi avec tous les partenaires et amis de la Guinée. En tant que membre fondateur de l’Union Africaine, et attaché aux valeurs panafricaines, notre continuera à tenir son rang dans l’intégration et le rayonnement du continent », a indiqué le nouveau président de la transition guinéenne.

A suivre…

