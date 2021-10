Entamer une nouvelle marche et partager de nouvelles opportunités-Dédié au 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine

Le 1er octobre 2021 marque le 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Cette année correspond également au centenaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC), un événement qui marque un jalon dans l'histoire de la nation chinoise. Depuis un siècle, le PCC est toujours resté fidèle à son engagement initial consistant à apporter le bonheur au peuple et le renouveau à la nation, s'est engagé à explorer la voie de révolution et de développement adaptée aux conditions nationales, a uni et conduit le peuple chinois dans une lutte sans relâche pour l'indépendance nationale, l'émancipation du peuple, la prospérité du pays et le bonheur du peuple. La nation chinoise est en voie d'accomplir un grand bond, passant d'une nation qui s'est relevée à une nation prospère, puis à une nation puissante. La réalisation du grand renouveau de la nation chinoise est entrée dans un processus historique irréversible.

Depuis le début de cette année, face à l'environnement complexe et rude à l'intérieur comme à l'extérieur du pays et aux tâches de réforme et de développement tant ardues que lourdes, la Chine a accéléré la création d'une nouvelle dynamique de développement où le circuit domestique est le pilier principal et où les circuits domestique et international se renforcent mutuellement, l'économie chinoise a poursuivi sa reprise et a affiché une tendance à l'amélioration, le PIB chinois a enregistré une augmentation de 12,7% en glissement annuel au premier semestre de l'année, les moyens de subsistance de la population ont été solidement garantis et la stabilité sociale a été assurée.

La Chine place le peuple et la vie humaine au-dessus de tout. En menant à bien la prévention et le contrôle de la Covid-19, elle continue de promouvoir la vaccination. Le nombre de personnes vaccinées dépasse 1,1 milliard, représentant 78% de la population totale du pays. Le nombre de doses injectées et le nombre de personnes vaccinées se classent au premier rang mondial, tandis que la couverture vaccinale figure parmi les premières au monde. Dans le même temps, la Chine a réagi de manière adéquate aux épisodes climatiques extrêmes et aux catastrophes graves ayant touché de nombreuses régions du pays, en menant à bien la réinstallation des sinistrés, en garantissant leurs moyens d'existence fondamentaux et en promouvant le relèvement et la reconstruction accélérés des zones sinistrées.

La Chine promeut vigoureusement l'indépendance et le progrès scientifiques et technologiques. La mission du vaisseau spatial habité Shenzhou-12 a été couronnée de succès. Trois astronautes chinois sont entrés dans le module central Tianhe mis au point indépendamment par la Chine et y ont séjourné pendant trois mois. La sonde martienne Tianwen-1 a atterri avec succès sur Mars et le rover martien Zhurong a achevé avec succès sa mission d'exploration. La Chine est ainsi devenue le deuxième pays au monde à avoir atterri et à avoir déployé un rover sur Mars.

Les athlètes chinois ont lutté avec la plus grande opiniâtreté aux Jeux olympiques de Tokyo, ont obtenu d'excellents résultats et ont fait preuve d'un bon état d'esprit. Les préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing sont entrés dans la dernière ligne droite. Tous les sites de compétition ont été achevés, l'organisation des événements et la mise en fonction des sites se sont déroulées de manière ordonnée, le travail de garantie des services pour les Jeux a été promu de manière accélérée et les événements promotionnels et culturels ont été organisés de manière ordonnée. Nous sommes convaincus que les Jeux olympiques d'hiver de Beijing seront un événement olympique simple, sûr et merveilleux.

Dans le même temps, à la lumière de la Pensée de Xi Jinping sur la diplomatie, la Chine défend le concept de communauté d'avenir partagé pour l'humanité, résiste résolument au contre-courant de l'unilatéralisme, du protectionnisme et de l'hégémonisme, promeut de manière globale la diplomatie de grand pays à la chinoise, élargit résolument l'ouverture sur l'extérieur, promeut et s'engage activement dans la coopération internationale contre la Covid-19. Cela faisant, non seulement elle protège efficacement la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement du pays, mais favorise également la paix, la prospérité et le progrès dans le monde.

À un moment critique où la pandémie actuelle a profondément changé la société humaine et où notre monde est entré dans une période de turbulences et de transformations nouvelles, le président Xi Jinping a récemment participé par liaison vidéo au débat général de la 76esession de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a avancé à cette occasion une série de nouvelles propositions, de nouvelles conclusions et de nouvelles mesures autour de questions telles que la lutte solidaire contre la pandémie, la reprise de l'économie, le développement des relations internationales et l'amélioration de la gouvernance mondiale. En particulier, le président Xi Jinping a solennellement proposé une Initiative pour le développement mondial, en soulignant la nécessité d'accorder la priorité au développement, de placer le peuple au cœur de nos préoccupations, d'œuvrer au bénéfice pour tous, de promouvoir le développement par l'innovation, de veiller à la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, et d'adopter des actions concrètes pour promouvoir la synergie entre les différents processus de coopération multilatérale pour le développement. Il a mis l'accent sur la promotion de la coopération dans des domaines tels que la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la riposte sanitaire et les vaccins, le financement du développement, le changement climatique et le développement vert, l'industrialisation, l'économie numérique et l'interconnexion, afin de construire une communauté d'avenir partagé pour le développement mondial. Ceci offre un guide d'action et une motivation aux pays pour se concentrer sur le développement et œuvrer à un développement solidaire et en commun.

La Chine et l'Afrique ont toujours partagé heurs et malheurs dans une communauté de destin. La Chine s'engage dans une nouvelle marche pour édifier un pays socialiste moderne dans tous les domaines, tandis que l'Afrique s'unit pour accroître sa puissance et avance sur la voie du développement et du renouveau. Les deux parties ont plus que jamais besoin d'une solidarité sincère et d'une coopération étroite. À la fin de cette année, la nouvelle réunion du Forum sur la Coopération sino-africaine se tiendra au Sénégal. Nous sommes convaincus que cette réunion permettra de dessiner un nouveau plan pour le développement des relations sino-africaines et de donner de nouvelles dimensions à la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique.

La Guinée est le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine, et l'amitié traditionnelle entre les deux pays s'est renforcée au fil du temps. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 62 ans, quelle que soit l'évolution de la situation internationale, les deux parties ont toujours fait preuve de sincérité et d'amitié, se sont traitées d'égal à égal et se sont soutenues mutuellement, devenant un modèle de solidarité et de coopération entre la Chine et l'Afrique. La Chine attache une grande importance au développement des relations avec la Guinée et soutiendra, comme toujours, les efforts du peuple guinéen pour maintenir la paix et la stabilité nationales, et continuera d'avancer aux côtés du peuple guinéen sur la voie du développement en commun.

Vive la République populaire de Chine !

Vive la République de Guinée !

Vive l'amitié, la solidarité et la coopération entre la Chine et la Guinée !