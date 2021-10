Dialogue de "sourds" à Accra : les émissaires du CNRD « rabroués » par Akufo Addo…

CONAKRY-La Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest n’entend pas fléchir face au Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD), la junte militaire qui a perpétré un coup d’Etat contre Alpha Condé le 05 septembre 2021.

Mercredi 29 septembre 2021, une mission du CNRD s’est rendue discrètement( aucune communication officielle n’a été faite sur ce déplacement) à Accra, la capitale ghanéenne, où elle a été reçue par Nana Akufo-Addo. Histoire de rassurer la CEDEAO, le colonel Sadiba Koulibaly, numéro du CNRD, qui conduisait la délégation a informé le président en exercice de la CEDEAO de la feuille de route qui a été mise en place pour assurer une transition en douceur et un retour à un régime démocratique et constitutionnel en Guinée.

Assurant de la détermination des dirigeants militaires à rendre le pouvoir aux civils, le Colonel Koulibaly a informé le président ghanéen que dix (10) jours de consultations avec les principaux acteurs en Guinée avaient abouti à la rédaction et à l'adoption d'une nouvelle Charte de transition.

« La Charte a souligné, en particulier, que les membres de la transition ne pourront se présenter aux élections présidentielles et législatives, ajoutant qu'un Premier ministre civil dirigerait le gouvernement de transition », précise la présidence ghanéenne, citant le colonel Sadiba Koulibaly.

Cette fois-ci le CNRD semble avoir tempéré son langage, mais cela n’a pas suffi à faire fléchir la CEDEAO d’un iota. Le colonel Sabiba a indiqué à M. Addo que la junte comprend et accepte les décisions prises et les sanctions imposées à la Guinée par la CEDEAO, mais appelle toutefois la CEDEAO à tenir compte des circonstances particulières qui ont conduit aux événements du 5 septembre 2021.

De l’organisation des élections dans six mois…

« Concernant le déroulement des élections présidentielles et législatives, dans le délai de six (6) mois prévu par la CEDEAO pour le retour à un régime démocratique, la délégation a demandé à l'Autorité de reconsidérer sa décision, la Guinée n'ayant pas la capacité de le faire dans les le délai indiqué. Il a expliqué que les dirigeants militaires avaient pris la décision de procéder à un recensement à l'échelle du pays, de restructurer le code électoral et d'établir un nouvel organe électoral afin de pouvoir organiser des élections libres et équitables », révèle la présidence du Ghana.

Après avoir écouté ses hôtes, Nana Akufo-Addo a eu un langage direct et ferme, réaffirmant d’abord la condamnation sans réserve par la CEDEAO du coup d'État. Un putsch, qui, a-t-il martelé, était en violation du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui exige que le pouvoir politique soit acquis par le scrutin et non par les armes.

L’adoption d’une nouvelle charte de la transition est un pas dans la bonne direction mais insuffisant, a tranché M. Addo, le Président de la CEDEAO. Autre point de discorde entre la CEDEAO et le CNRD, la tenue d’élections dans six mois. A propos, la position de Nana Akufo-Addo n’a pas non plus bougé.

Sa réponse par rapport aux doléances soulevées le CNRD sur ce sujet a été sans équivoque : « le calendrier de six mois pour la tenue des élections est suffisant », a-t-il dit à ses hôtes, assurant de l'engagement de la CEDEAO à contribuer à la refonte du processus électoral, en fournissant un appui technique à la Guinée.

Du sort d’Alpha Condé

Nana Akufo-Addo averti la junte militaire sur le fait que la communauté internationale soutient fermement toute décision prise par la CEDEAO. Le sort d’Alpha Condé, toujours retenu par la junte, constitue un autre point d’achoppement entre la CEDEAO et le CNRD. Là aussi, c’est le dialogue de sourds entre les deux parties. Alors que M. Addo réitère la demande de la CEDEAO pour la libération immédiate et inconditionnelle du Président déchu, le colonel Koulibaly rassure le président Condé était en bonne santé et qu'il était correctement pris en charge, en ayant accès à son médecin personnel et à son cuisinier. Aucun mot sur une éventuelle libération d’Alpha Condé.

Africaguinee.com