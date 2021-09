Serment de Mamadi Doumbouya : la mise au point de la Cour Suprême…

CONAKRY-Arrivé au pouvoir en Guinée le 05 septembre par un putsch qui a renversé Alpha Condé, Colonel Mamadi Doumbouya prêtera serment et deviendra officiellement président de la République.

A cette occasion, le premier président de la Cour Suprême de Guinée, a fait une mise au point ce jeudi 30 septembre 2021, par rapport à cette cérémonie solennelle. Ce haut magistrat du pays annonce que la prestation de serment prévue demain vendredi 1er octobre, se tiendra au Palais Mohamed V de Conakry.

Dans un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction, Mamadou Sylla « Syma » indique que conformément à l’article 47 de la charte de la transition, la Cour Suprême recevra le serment du président de la Transition dans la salle de conférence du palais Mohamed V. « Seules les personnalités munies de cartes d’invitations délivrées par le protocole d’Etat auront accès à la salle d’audience », a précisé le premier président de la Cour Suprême.

A propos de Article 47 de la charte de la transition, il dispose qu’avant son installation, le Président de la Transition prête le serment ci-dessous, devant la Cour Suprême :

« Moi………….., Président de la Transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la Transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la Nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national.

Je m’engage solennellement, et sur mon honneur, à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi, je le jure ».

A suivre…

