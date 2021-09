Prestation de serment : la CEDEAO, l'UA tournent le dos au colonel Doumbouya…

CONAKRY-Le colonel Mamadi Doumbouya prêtera serment, ce vendredi 1er octobre 2021, au Palais Mohamed V à Kaloum, en l'absence d'institutions comme la Cedeao et l'Union Africaine.

Le président du Comité national du rassemblement pour le développement (Cnrd), qui a renversé Alpha Condé, sera investi officiellement président de la transition guinéenne, dont la durée n’est pas encore déterminée.

Des chefs d’Etat ou représentants de Gouvernement assisteront-ils à cette investiture ? Rien n’est moins sûr. Et pour cause : pour l’heure aucun chef d’Etat ni de délégation de Gouvernement n’a confirmé son arrivée à Conakry. Des invitations ont pourtant été envoyés, a-t-on appris.

« Ce matin, nous avons reçu une note d’invitation adressée au président de la transition du Mali que nous avons transmise à Bamako. On attend la réponse », a indiqué une source à l’ambassade du Mali à Conakry.

A quelques heures de l’investiture de Mamadi Doumbouya devant la Cour Suprême, aucun chef d’Etat ou chef de représentants de Gouvernement n’a confirmé son arrivée à Conakry. Au niveau des institutions, la CEDEAO et l’UA ne seront pas non plus présentes, a-t-on appris. Cependant certains ambassadeurs des pays accrédités en Guinée ont confirmé leur participation à la cérémonie demain dans la salle de conférence du palais Mohamed V.

« A l’heure actuelle, aucun chef d’Etat ou de représentants de Gouvernement n’a confirmé son arrivée. Mais certains ambassadeurs des pays accrédités en Guinée ont confirmé. La CEDEAO tout comme l’Union Africaine ne sera pas là. Pour les autres institutions, nous n’avons pas reçu de retour », a confié cet après-midi une source proche des organisateurs de la cérémonie.

Interrogé quelques heures plutôt, un haut responsable du ministère des Affaires étrangères, avait indiqué à un journaliste d'Africaguinee.com que des chefs d’Etat et délégations sont attendues à Conakry sans toutefois les citer.

Depuis le coup d’Etat du 05 septembre, la Guinée est sous sanction, suspendue de toutes les instances de décision de la CEDEAO et de l’Union Africaine. Les putschistes sont interdits de voyage, leurs avoirs financiers gelés. Une source basée au niveau de la représentations locale de la CEDEO à Conakry, a indiqué n'avoir pas reçu d'informations par rapport à l'arrivée d'une délégation dans la capitale guinéenne.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com