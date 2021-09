Guinée : Le Forum national des jeunes des partis politiques tient son 5ème congrès électif

CONAKRY-Le Forum national des jeunes des partis politiques de Guinée (FONAJEP) a tenu, ce jeudi 30 septembre, le 5ème congrès électif des membres de son bureau exécutif. L’organisation de cet évènement a été a été rendu possible grâce à un appui technique et financier de l’Ong NDI, (National Democratic Institute).

Ledit congrès s’est tenu à l’archevêché de Conakry. Dans son discours d’ouverture, le président sortant, l’ancien député Mamadou Habib Baldé a salué le soutien de NDI durant ses deux ans de mandature. Il a par ailleurs remercié les membres de son équipe dont l’apport et le soutien lui ont permis de mener à port cette mission à la tête du FONAJEP.

Au terme d’un vote à l’unanimité devant de nombreux jeunes venus de différentes formations politiques, le nouveau bureau a été élu avec 35 voix. Bangoura Alseny Sékou secrétaire national des jeunes du PEDN a été porté à la tête du FONAJEP pour les deux prochaines années.

Dans son discours, le nouveau président du forum national des jeunes des partis politiques de Guinée (FONAJEP) a remercié les congressistes pour le choix porté en lui. Il a promis une gouvernance sans exclusion.

« Chers membres du forum, c’est avec honneur que je m’exprime ici pour vous témoigner toute ma gratitude pour la confiance que vous avez portée en ma modeste personne pour gouverner notre auguste organisation. Je promets de gouverner avec une équipe dynamique ayant une vision partagée (…) Mon élection sera bénéfique pour la jeunesse guinéenne. Je suis porteur d’un projet unificateur et constructif. Vous n’êtes pas sans savoir que la politique nous a divisés, et on s’est dit qu’en tant que jeunes de Guinée, il faut qu’on se mette ensemble pour pouvoir se faire entendre.

Mon mandat sera un mandat de travail, de sensibilisation et de formation. Nous irons à la rencontre des jeunes de Guinée partout, leur expliquer c’est quoi la politique, ses avantages, c’est quoi le vivre ensemble. Donc, on ne restera pas uniquement qu’à Conakry », a promis Bangoura Alseny Sékou.

Cette élection intervient à un moment crucial pour la Guinée, qui amorce une transition. Un défi à relever pour le forum national des jeunes des partis politiques qui aura un rôle important à jouer, ajoute le président du FONAJEP.

« Avec la situation actuelle, cette mandature sera un grand défi pour moi. Surtout que la jeunesse guinéenne est un peu divisée, mais je pense qu’on est prêt à s’unir et travailler ensemble. Parce que notre force c’est notre réunion. Si on est uni, on peut peser sur l’arène politique. C’est pourquoi je profite encore pour appeler à l’union », a lancé Bangoura Alseny Sékou.

En plus du bureau exécutif, le conseil consultatif des anciens membres, les commissions de travail, de santé, sport, culture, communication… ont été respectivement élus avant la fin de la cérémonie. Tous se sont engagés à œuvrer pour la réussite de leur mandature durant les deux prochaines années.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 31 11 14